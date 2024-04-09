«Тесты в прямом эфире» – финал альянса «Мерса» и Хэмилтона. Льюис смеется над болидом и в эмоциях от темы «Феррари»

Неужели раскол внутри команды?

Сезон-2024 – настоящий кошмар для «Мерседеса»: команда построила непредсказуемого и капризного монстра W15, которого теперь не может до конца понять. Дошло до того, что над бывшими чемпионами даже посмеиваются в паддоке. Только посмотрите, что думает Фернандо Алонсо о возможном переходе в Брэкли:

«Ну, «Мерседес» сейчас находится позади нас. Так что этот вариант не кажется особо привлекательным (смеется)», – говорит испанец.

И смешно не только Алонсо. Даже уставший страдать Льюис Хэмилтон теперь подтрунивает над темпом собственной команды:

«Машина не работает так, как я надеялся. (Смеется) Она никогда и не была такой, как мы все надеялись», – бросил семикратный в интервью F1TV.

И еще Хэмилтону явно навязла тема «Феррари» сразу после вопросов об ужасной скорости «Мерседеса» (к слову, руководителя итальянцев Фреда Вассера тоже достали вопросы о 2025-м – он теперь просто предлагает копипастить в интервью ответ из предыдущего ). Как пишут в соцсетях и СМИ, после Гран-при Японии британец (в этот раз стал 9-м) даже ушел с одного из пресс-подходов, когда его спросили о возможной зависти к темпу Скудерии после ее очередного подиума со словами «А у вас вопросов получше нет, что ль?».

С другой стороны, в другом интервью семикратный уже с легкой мечтальностью или надеждой рассуждает о возможности досрочных тестов с «Феррари» (вспоминается опыт Себастьяна Феттеля, который протестировал красный болид в ноябре 2014-го во Фьорано – за два месяца до официального ухода из «Ред Булл», даже до послесезонных заездов).

«Думаю, все начнется с разговора с Тото [Вольффом], потому что я не знаю, как тут со всем разобраться. Не думаю, что я оказался в стане «Мерседеса» до декабря [2012-го], когда прошла первая подгонка сиденья. Не уверен, как все пройдет на этот раз», – рассказал №44 на другом пресс-подходе через пару часов, уже немного поостыв.

Самое интересное, что пока Льюис злится, в «Мерседесе» смотрят на ситуацию совершенно под другим углом.

Гонка в Японии – разочарование для Хэмилтона: он даже отказывался бороться

Звучит парадоксально, ведь после практик и квалификации Льюис был безумно доволен: говорил, что «команда отлично поработала» , а «машиной стало гораздо приятнее управлять» . Однако в гонке ситуация оказалась совершенно иной.

«Я думаю, что повредил машину в самом начале, при контакте с болидом Шарля Леклера. В результате на первом отрезке гонки у меня были огромные проблемы с недостаточной поворачиваемостью. Я вообще не мог поворачивать, не мог нормально пройти ни один поворот. Поэтому я решил пропустить Джорджа Расселла вперед.

Могли бы мы что-то изменить, если бы выбрали другую стратегию? Нет, не думаю. Я не знаю, что бы изменила другая стратегия. У нас все равно оставалось бы сразу два комплекта «харда», которые на нашей машине работали просто ужасно. Рссуждая задним числом – нам стоило выбрать на этот этап два комплекта «медиума». Но в целом машина все равно работала сегодня очень плохо», – рассказал Хэмилтон.

Несмотря на повреждения от контакта с Леклером, решающее значение на скорость Льюиса все-таки оказали шины. И без того требовательная «Сузука» просто уничтожала резину – и «Мерседес» страдал чуть ли не больше всех. Только посмотрите на влияние износа шин («харда», «медиума» и «софта» – правда, последний из топ-5 использовали только в «Астон Мартин») на гоночный темп – угол графика «Мерседеса» просто пугает.

Для большей наглядности вот грубое отображение того, сколько времени теряли пилоты конкретно из-за износа резины – по «медиуму»:

А вот по «харду»:

В обоих случаях пилоты «Мерседеса» находятся в тяжелом положении – и, видимо, это очень сильно ударило по Хэмилтону, который всю карьеру тонко чувствует изменения в состоянии резины.

В итоге практически весь Гран-при Японии №44 напоминал грушу для битья. Просто гляньте, насколько уверенно его прошел Ландо Норрис в первом повороте – а ведь здесь для такого обгона требуется очень большая разница в скорости:

В 130R семикратный вообще решил не бороться: спокойно пустил Переса вперед, хотя был на гоночной траектории (так же, кстати, поступил и Расселл).

Вот насколько сильно сбросил скорость Льюис – и это результат как недостаточной поворачиваемости из-за контакта с Леклером, так и в целом плохого темпа:

«Не знаю, можно ли вынести что-то позитивное из этого уик-энда. Болид финишировал – это уже хорошо. Но мы где-то на 7-м, 8-м, 9-м месте по скорости…» – подытожил Хэмилтон.

В команде с ним категорически не согласны.

«Мерседес» называет Гран-при Японии успехом: понятно, куда двигаться дальше

С начала сезона главной проблемой «серебряных» было непонимание собственной машины. Даже технический директор Джеймс Эллисон, который вернулся на должность в прошлом году, не знает , что именно мешает W15. И хотя новая версия полностью отличается от предшественников, фундаментально это ничего не изменило.

«На протяжении вот уже двух лет у нас существует проблема, источник которой нам по-прежнему нужно обнаружить, чтобы раскрыть потенциал болида», – говорил шеф «Мерседеса» Тото Вольфф после первых двух этапов.

От любого комментария австрийца веяло сплошной меланхолией и отчаянием. Но в Японии риторика заметно смягчилась – хотя тезис «нынешний сезон – сплошной эксперимент» никуда не делся.

«Нужно понять, почему так вышло [что на первом отрезке у нас был плохой темп], поскольку второй и третий отрезки получились очень хорошими. Это то позитивное, что мы можем вынести из гонки. Для нас это теперь тесты в прямом эфире. Мы отстали и теперь пошли в другом направлении. Думаю, вот что происходит.

Болид определенно был намного лучше, мы собрали много данных, которые указывают нам верное направление – даже если это не отражается в результате.

Не могу дождаться гонки в Шанхае. Нам просто нужно лучше начать уик-энд. Некоторые из добытых здесь доказательств того, что концепция стала лучше работать, будут видны на примере нашей машины – а там посмотрим, что мы сможем сделать в Шанхае.

Эксперименты сработали. Как я уже сказал, у нас есть четкое видение, куда двигаться дальше. Даже несмотря на то что результаты квалификации и гонки не отражают всего этого. Мы нацелились на гонку с одним пит-стопом, а затем обнаружили, что это невозможно.

Вероятно, мы перестарались при работе с шинами. Но в тот момент, когда мы набрали скорость на тех же отрезках, что и другие, мы стали конкурентоспособны», – утверждал Вольфф.

И Тото не преувеличил: прогресс действительно был. «Мерседес» и вправду ехал в более-менее приличном темпе после первого отрезка. Посмотрите на нижние графики Хэмилтона (жирный голубой) и Расселла (голубые точки) в сравнении с другими пилотами. Данные, конечно, примерные (местами слишком), но общую картину отражают неплохо. После первого отрезка «Мерседес» и впрямь смотрелся хорошо (как раз где-то на уровне «Феррари» и «Макларена»):

На той же инфографике есть «окно» со сравнением гоночного темпа команд в Японии в прошлом и в этом году: и если в 2023-м «Мерседес» был практически на одном уровне с «Маклареном» и «Феррари», то в этом сезоне стал на полсекунды медленнее из-за слабого прогресса.

Конечно, до конкурентов еще далеко, но и пессимизм Хэмилтона излишен – к примеру, Джордж Расселл (7-й) совсем по-другому отзывался о гонке:

«Думаю, стартовать на «харде» было правильным решением, потому что это дало нам возможность решить, проведем ли мы один пит-стоп или два. Если бы после рестарта мы продолжили гонку на «медиуме», то нам бы пришлось останавливаться дважды.

Первый отрезок вышел довольно непростым. Я застрял за Льюисом, думаю, у него были трудности с передними шинами – было бы здорово, если бы он смог побороться впереди. Потому что после первого пит-стопа, по-моему, мы были в одном темпе с Ландо [Норрисом] и Шарлем [Леклером]».

Настрой Джорджа понятен: у него дела идут намного лучше в этом году. Он финишировал выше Льюиса пока во всех гонках сезона – а в той же Японии Расселл и впрямь неплохо (в случае «Мерседеса») справился с износом.

Только гляньте на второй отрезок: в какой-то момент №63 удалось здорово взять под контроль деградацию резины. Да и если вернуться к графику гоночного темпа выше видно, что Джордж и вправду соответствовал скорости конкурентов.

Тогда возникает вопрос…

Почему же Льюис настолько недоволен?

Похоже, Хэмилтон и «Мерседес» разошлись в интересах. Если в команде настроены на работу в долгосрочной перспективе, то семикратному нужен результат здесь и сейчас. Британцу уже 39, а во время дебюта за «Феррари» ему будет аж 40. Мечта о восьмом титуле потихоньку ускользает, потому Льюис ищет любую возможность урвать рекордное чемпионство. И нынешняя Скудерия – это куда более быстрый способ достигнуть цели, чем запутавшийся «Мерседес».

Почему так вообще вышло? Дело в работе с новыми технологиями (мы писали об этом несколько дней назад ): в отличие от остальных топов, в «Мерседесе» давно не обновляли работу с виртуальными данными и в итоге столкнулись с несовпадением расчетов и реальности (в том же «Ред Булл» корреляция достигает 99-100%). В команде уже осознали ошибку и переманили бывшего руководителя симуляторного подразделения «Феррари» Энрико Сампо – правда, приступить к работе он сможет не раньше 2025-го. А пока восьмикратным чемпионам остается только искать решение с нынешним оборудованием и специалистами – как и в предыдущие пару сезонов.

«Думаю, болид слишком сложен для нас с точки зрения аэродинамического и механического баланса, – говорит Тото Вольфф. – Эти два показателя должны коррелировать между собой. Последние годы мы следовали определенной траектории развития и продолжали сворачивать в другие стороны, крутиться. Мы подошли к тому моменту, когда сказали себе: «Ладно, нужно пойти по другому пути».

Мы измеряем прижимную силу с помощью сенсоров и датчиков давления, и они говорят, что в определенном повороте в Мельбурне у нас на 70 пунктов больше прижимной силы в сравнении с прошлогодними данными.

Но если посмотреть на время круга, то там мы не стали быстрее даже на 1 км/ч. Так что все это не имеет значения. Так где же предел? Думаю, мы хотели поставить несколько галочек. Есть ли вообще предел, который мы себе обозначили? Думаю, есть.

Все, что мы видели за эти два года, это то, что прижимной силы должно было быть гораздо больше, чем нам казалось. И теперь мы измерили ее, и она у нас есть. Нам просто не удается ее извлечь в том объеме, в каком следует и какой показывают симуляции. И это нетривиально.

Я вижу, как вы смотрите на меня. Типа «какого черта»? А теперь представьте, что думаем мы!»

И еще представьте, что думает Льюис… Готов ли он ждать, когда «Мерседес» решит свои проблемы? Ответ уже есть: со следующего сезона Хэмилтон – пилот «Феррари». Вероятно, еще зимой (а может, даже осенью, когда были готовы первые модели W15) британец понял, что в «Мерседесе» опять что-то не совпало между версиями или при переносе из симулятора на аэротрубу или стенд – отсюда и та самая фраза, которую №44 произнес сквозь смех: «Машина никогда не была такой, как мы надеялись».

А ведь это только начало сезона. Теперь представьте, что будет во второй половине, когда команда займется подготовкой к следующему году: новинки Льюис будет получать не так активно (как-никак он уходит к прямому конкуренту) – да и Расселл явно лучше справляется с нынешней концепцией. Вот и выходит, что Хэмилтону остается просто делиться с командой ощущениями от болида и ждать перехода в «Феррари». Получится ли добиться там успеха? Вольфф так не считает :

«Не могу представить себе Льюиса в красном. Не думаю, что ему пойдет этот цвет (смеется). А еще я сказал Льюису, что ему стоит представить заднее антикрыло болида «Мерседеса» – ведь только его он и будет видеть в дальнейшем (смеется)».

«Мерседес» даже шутит в соцсетях: «Если я не нравлюсь вам таким [в виде нынешнего W15], то вы не заслуживаете меня таким [в виде чемпионского W11]».

Интересно, кто все-таки посмеется последним?

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Фото: Gettyimages.ru /Robert Cianflone, Clive Rose