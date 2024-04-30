Вольфф назвал «слухом» переговоры «Мерседеса» с Ферстаппеном после Майами
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф отрицает информацию о предстоящих обсуждениях со звездой «Ред Булл» Максом Ферстаппеном
В немецкой прессе сообщали, что представители Ферстаппена должны провести переговоры с Вольффом и другими боссами концерна после Гран-при Майами.
«Нет, это один из слухов.
Люди придумывают встречи, придумывают то, что происходит с пилотами, однако такие вещи должны оставаться за закрытыми дверями. Все, что происходит в прессе – это неправильно», – отреагировал Вольфф.
Тото также поделился мыслями о предполагаемом уходе из «Ред Булл» Эдриана Ньюи:
«Эдриан Ньюи – культовый инженер «Формулы-1» с прекрасным послужным списком и, повторюсь, очень многие рассуждают о том, что он в итоге сделает, покинет ли он «Ред Булл» или нет.
Я смотрю на это просто как болельщик, наблюдаю за развитием».
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