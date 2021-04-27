Главному гонщику России в «Ф-1» Квяту – 28 лет. Вот что про него почитать: обгонный стиль, причины неудачи в «Ред Булл»

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26 апреля самому успешному гонщику России в «Формуле-1» Даниилу Квяту исполняется 28 лет. Да, всего 28 – хотя иногда кажется, будто он вращался в топовых сериях уже целую вечность. Просто пилот из Уфы очень рано дебютировал в Гран-при – в 19 лет – и тут же набрал первые очки. А до выезда в болиде «Торо Россо» в качестве боевого пилота Даниил выиграл альпийскую «Формулу-Рено 2.0» и GP3 – прообраз современной «Ф-3». Все – под патронажем системы «Ред Булл»: на тот момент №26 считался одним из самых талантливых юниоров мира.

Оправдал ли Квят ожидания? До чемпионского титула, конечно, не добрался, но заслужил приз новичку года в 2014-м и повышение в «Ред Булл» после дебютного сезона. Там Даниил набрал 95 очков и опередил в общем зачете Даниэля Риккардо – оказался седьмым. Пока это высочайшая точка для россиян.

Успешность уфимца проявилась и в подиумах: Квят трижды ворвался в топ-3 (однажды – даже на аутсайдерской «Торо Россо»). Как ни относись к Даниилу – это мощнейшее достижение.

Так что поздравляем Даниила! Желаем ему возвращения в «Ф-1» и вспоминаем главные тексты о нем, выпущенные на Sports.ru.

Квята прозвали «Торпедой» за неумелые обгоны

До увольнения из «Ред Булл» основной силой Квята считался стабильный гоночный темп, но по части квалификаций и особенно обгонов №26 не демонстрировал однозначного мастерства. Более того, из-за морального прессинга со стороны команды он бросался в чрезмерный риск и допускал результативные ошибки.

Именно безумная атака и подарила ему прозвище «Торпеда»: на Гран-при Китая 2016 года Даниил ринулся в невероятно опасный маневр в повороте. Да, Даниил делал все по правилам и имел право на обгон, но три машины в ряд в среднескоростном повороте – это всегда высокая вероятность аварии, особенно с учетом внезапности атаки. В Шанхае Даниил успел проехать, но после гонки заслужил эпичную отповедь от Феттеля: «Ты влетел как торпеда!».

Буквально следующий же Гран-при в России доказал высокую степень риска подобных маневров с максимально поздним торможением – Квят приехал в зад «Феррари».

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«Приятно смотреть, когда мужчины занимаются боксом! Видно, что он уже достаточно давно тренируется. Держит стоечку, достаточно высоко держит руки. Бьет немного размашисто, это понятно, но прослеживаются комбинации. Он делает все осознанно. Как для непрофессионала – бьет довольно хорошо».

Сейчас Квят остался без боевого места в «Ф-1», но поучаствовал в трансферном безумии: перешел резервистом в «Альпин»

Профит для французов, конечно, в рабочих качествах и умениях Даниила: он дисциплинированный и умелый сотрудник, который при необходимости будет сутками впахивать на симуляторе, обсуждать важные для развития шасси детали, а также поможет боевым гонщикам (Фернандо Алонсо и Эстебану Окону) в поиске настроек на Гран-при.

Кроме того, он не успеет растерять навыки управления актуальной машиной «Формулы-1» – да, «Альпин» A521 отличается от «Альфа Таури» образца 2020 года, но в целом новая техника сохранила много черт прошлогодней. Если Алонсо или Окон приболеют – Квяту (с учетом уже начавшейся работы на базе) будет заметно легче прочувствовать машину и как-то проявить себя, чем вырванному в 2020-м из ниоткуда Хюлькенбергу.

Для Даниила же работа резервным гонщиком – способ не улететь с радаров окончательно. «Формула-1» – очень тесный мир, из которого легко безвозвратно пропасть, и потому важно пользоваться любой возможностью и как можно чаще мелькать перед глазами боссов команд. В случае успешной работы с «Альпин» резюме Квята пополнится новым позитивным отзывом от мощной заводской организации – и вместе с положительными характеристиками от «Феррари» и «Альфа Таури» его портфолио будет не самым плохим аргументом в переговорах на 2022 год с какой-нибудь другой командой.

Печально лишь, что у Квята на самом деле не было шанса закрепиться в «Ф-1» в составе «Ред Булл»

Даниил в самом деле предстал отличным бенчмарком для молодых пилотов. Он оказался совсем другим гонщиком по сравнению с собой «торпедных» времен первого вылета из «Ф-1» – теперь у него прорезалась весьма определенная сильная сторона: долгие отрезки на жестких шинах с гроссмейстерски высоким темпом. Также никуда не делось мастерство настройки болида – за что его и поблагодарил в сухом прощании шеф «Альфа Таури». А в качестве бонуса Квят удивил всех огромным прогрессом по части умных обгонов. В2019-м Даниил атаковал соперников чуть ли не красивее и чаще всех остальных в середине пелотона, а многие его маневры можно было сразу же вносить в учебник.

Противостояние с таким пилотом действительно выглядело перспективным для любого дебютанта. Логика «Ред Булл» оказалась проста: если новичок сходу способен соответствовать темпу и результатам Квята – то потенциал явно присутствует и парня стоит проверять и дальше в основной команде. Собственно, по такой же логике в свое время и сам Даниил попал в напарники к Риккардо после противостояния с Жаном-Эриком Вернем.

С днем рождения, Даниил!

Фото: Gettyimages.ru/Peter Fox