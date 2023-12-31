Самые эпатажные наряды Хэмилтона для «Ф-1» за год

Льюис Хэмилтон превратил паддок «Формулы-1» в подиум: уже несколько сезонов каждый выход сопровождается новым нарядом после тщательного подбора со стилистом и дизайнерами его собственной линейки одежды и мерча +44. Фотографы теперь ждут каждого прохода пилота «Мерседеса» из зоны прибытия к воротам в паддок и боксам команды – благодаря Льюису теперь в гонках всегда есть минутка моды.

Семикратный чемпион магнитит столько внимания к нарядам не только из-за их продуманности и стиля – Хэмилтон любит эпатаж и эксперименты с одеждой. И хоть всевозможные GQ, The New York Times и Sports Illustrated постоянно котируют Льюиса в топах самых стильных спортсменов и знаменитостей, кажется, в изобилии нарядов и постоянном поиске №44 иногда перебирает с вызовом.

И мы собирали для вас самые эпатажные и странные наряды Хэмилтона за 2023-й!

Открывает хит-парад комбинезон Rick Owens внезапно 2016 года, цена неизвестна. Приятная расцветка, но вместе с массивной обувью сильно увеличивает нижнюю часть тела.

Обычно Льюис отдает предпочтение новым коллекциям, которые еще не доступны к покупке, например, как здесь. Сдержанный костюм спортивного стиля от итальянского дизайнерского дома Zegna. Кстати, этот бред одевает мадридский «Реал» в этом сезоне вне поля. За что же этот, казалось бы, непримечательный наряд в подборке неудачных?

Катышки🤡 И это точно не от ношения одежды (но подиумном показе они тоже заметны).

Работяга Льюис спешит на завод гоночный трек. Джинсовый костюм из свежей коллекции Kenzo примечательный только тем, что надет без майки.

В этом сезоне Хэмилтон как-то особенно падкий на комбинезоны: тиеперь расшитый блестками Rick Owens . Так семикратный чемпион отметил гоночный день... нет, не в Лас Вегасе, а в Майами.

Но в Лас-Вегасе тоже сверкало – лук полностью Burberry. Детали – жилет и пояс – портят образ и создают впечатление человека, который решил сразу надеть все самое лучшее и блестящее, что у него есть.

Но это все равно остается рекламой, которая работает – по подсчетам The Business of Fashion и Launchmetrics, каждый из трех образов семикратного чемпиона для Гран-при Лас-Вегаса собрал просмотры в медиа на сумму от 780 000 до 830 000$. И это по примерным подсчетам в 10 раз больше стоимости одного лука.

Льюис и его стилист питают страсть к костюмам – и при создании нарядов не разбивают их. Получается один сплошной узор, никаких комбинаций. Например, вот здесь толстовка из коллекции Tommy Hilfiger x AwakeNY (159,90€) и брюки (179,90 €) с таким же рисунком. По отдельности вещи выглядят интересно (как и представлено в лук-буке). Но вместе наряд смотрится словно новогодняя пижама.

Следующий образ Хэмилтона представлен в Катаре – и он бросает вызов порядкам страны – часть груди пилота открыта. Это худи из новой коллекции JW Anderson и брюки карго Rick Owens (985$). Но шнурки этой худи, свисающие и вверху, и ниже делают образ растекшимся и незаконченным.

Полный комплект из свежей коллекции Dior совместно с дизайнером ERL. Неудачное цветовое решение верха и отсутствие стилизации – «плюшевые» синие и фиолетовые оттенки создают впечатление домашнего свитера.

Джинсовая блузка с бахромой (1147$) и снова такие же брюки (710$) от японского бренда TAAKK. Слишком много бахромы и объема.

И победитель хит-парада – спортивный костюм от Versace, которым Льюис отметил новый контракт! Глянцево переливающийся, с элементами под золото – кажется, это сейчас такое сочетание синоним безвкусицы в мире моды.

А какой наряд – победитель по вашей версии?

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Rose, Chris Graythen, Mark Thompson, Jared C. Tilton, Kym Illman