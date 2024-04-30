MotoGP допустил ошибку в 115 000 зрителей, объявив о рекордной посещаемости в Хересе

Теги чемпионат мира MotoGP Гран-при Испании Motogp Гран-при Франции MotoGP Авто

В MotoGP сообщили о допущенной ошибке, связанной с рекордной посещаемостью.

Чемпионат мира по мотогонкам объявил, что Гран-при Испании посетили 296 741 зрителей, что сделало этап самым посещаемым в истории MotoGP.

Позже серия признала ошибку и извинилась. На самом деле уик-энд посетили 181 289 болельщиков. В Хересе столько зрителей не собиралось почти десятилетие, однако рекорд MotoGP остался за Гран-при Франции 2023 года, когда на заезды пришли 278 805 фанатов.

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1 комментарий
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Да ладно вам, сто тысяч туда, сто тысяч сюда. Чего мелочиться)
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