MotoGP допустил ошибку в 115 000 зрителей, объявив о рекордной посещаемости в Хересе
В MotoGP сообщили о допущенной ошибке, связанной с рекордной посещаемостью.
Чемпионат мира по мотогонкам объявил, что Гран-при Испании посетили 296 741 зрителей, что сделало этап самым посещаемым в истории MotoGP.
Позже серия признала ошибку и извинилась. На самом деле уик-энд посетили 181 289 болельщиков. В Хересе столько зрителей не собиралось почти десятилетие, однако рекорд MotoGP остался за Гран-при Франции 2023 года, когда на заезды пришли 278 805 фанатов.
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