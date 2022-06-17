Льюис Хэмилтон – в топ-5 главных филантропов Британии: пожертвовал $25 млн на образование для молодежи

Больше Салаха, Элтона Джона и Роулинг.

Семикратный чемпион «Формулы-1» в 2021-м не только воевал с Максом Ферстаппеном за рекордный титул, но еще и создавал себе благотворительное наследие: предпринял реальные шаги по искоренению расизма в автоспорте, организовал талантливым темнокожим детям дополнительное техническое обучение и нанимал для них темнокожих учителей.

Британская газета Sunaday Times оценила – и поставила сэра Льюиса Хэмилтона в пятерку главных благотворителей страны.

Главные филантропы Британии в 2022 году (по проценту пожертвований от состояния), версия Sunday Times:

1. Сэр Крис Хон – управляющий хедж-фондом с состоянием 3,2 млрд. Пожертвовал 13,36% состояния – $429,5 млн – на здоровье детей, окружающую среду и гендерное равенство

2. Алан Паркер – инвестор в хедж-фонды и технологии, состояние $3,5 млрд. Пожертвовал 8,97% состояния – $309 млн – на безопасность и охрану детей, окружающую среду, защиту женщин и предоставление убежищ

3. Сэр Пол Маршалл – совладелец хедж-фонда, состояние $870 млн. Пожертвовал 8,66% состояния – $72,5 млн – «детям с ограниченными возможностями, образование, общинам, религии и против Covid-19».

4. Лорд Эдмистон – владелец компании, продающей «Исудзу» и «Субару» в Королевстве, состояние $940 млн. Пожертвовал 7,22% состояния – $68 млн – «Христианству»

5. Блистательный сэр Льюис Хэмилтон

6. Генри Энгельхардт – владелец компании, продающей «Исудзу» и «Субару» в Королевстве, состояние $1,2 млрд. Пожертвовал 6,43% состояния – $75,7 млн – «Уэльсу, детям, медицине, образованию»

7. Иэн Уэйс – совладелец хедж-фонда (компаньон Пола Маршалла), состояние $870 млн. Пожертвовал 6,22% состояния – $52 млн – «детям, молодежи, на наследие морского флота, против Covid-19».

8. Мо Салах – футболист «Ливерпуля», состояние $50,5 млн. Пожертвовал 6,03% состояния – $3 млн – «на здоровье»

9. Сэр Том Хантер – основатель ретейлера спорттоваров Sports Division и инвестор, состояние $863 млн. Пожертвовал 5,76% состояния – $49,6 млн – «детям, общинам, образованию, социалке, против Covid-19».

10. Сэр Майкл Моритц и Харриет Хейман – семья венчурных капиталистов из гиганта Sequoia Capital с состоянием $4,9 млрд. Пожертвовали 4,63% состояния – $228 млн – на «образование, окружающую среду и медицинские исследования)

(Мы перевели фунты в доллары по актуальному на 17.06 курсу)

Хэмилтон оказался в классной компании, не так ли? Позади остались такие глыбы, как сэр Элтон Джон, Джоан Роулинг, Стормзи и даже Лорд Ротшильд.

И мы уже знаем, куда и на что пошли его пожертвования: Льюис в 2021-м запустил «Комиссию Хэмилтона» о расследовании расизма и притеснения меньшинств в британском автоспорте.

Следующим логичным шагом от семикратного чемпиона стал запуск благотворительного фонда Mission 44 для поддержки молодых людей из недопредставленных групп – Льюис сразу же пожертвовал в него половину годового гонорара в «Мерседесе»! и убедил партнеров и спонсоров команды также поддержать инициативу. Именно эти деньги, похоже, и попали в список Sunday Times – ранее в прессе фигурировали суммы в $27 млн, но в итоге, похоже, из-за изменений курса доллара к фунту за год они превратились в $25 млн. В британской валюте – все те же 20 млн, и инсайдеры постоянно оценивают гонорар Льюиса именно в 40 миллионов фунтов стерлингов.

Фонд Mission 44 задуман как помощь организациям и программам по устранению барьеров в трудоустройстве и образования в соответствии с отчетом Комитета – и он уже объявил о найме 150 темнокожих учителей технических специальностей для ведения факультативных занятий среди молодых представителей меньшинств. Как раз – «молодежь, образование, работа».

Фото: globallookpress.com/ Stephen Lock