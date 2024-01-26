Афро, «британка» и брейды – эволюция причесок Льюиса Хэмилтона. Как менялся семикратный чемпион «Ф-1» и что значат все эти слова?

До поры презентаций машин «Формулы-1» на 2024-й осталась пара недель, а предсезонные тесты в Бахрейне стартуют в 20-х числах февраля. На базах пока кипит процесс ожесточенной ускоренной доработки, производств и сборки, а пилоты уже залезают в симуляторы, проходят подгонку сидений и ныряют в тренирочные лагеря.

Свободных дней уже совсем немного, но еще временами можно урвать перерыв и наслаждаются последними моментами отпуска – и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон на прошлой неделе забежал на Парижскую неделю моды, на которой он регулярный гость. В этот раз его наряд оказался вполне сдержаным, особенно в сравнении с тем, как Люис наряжается на некоторые гонки. Широкие брюки и длинный пиджак, вязаный свитер с глубоким вырезом и кроссовки на платформe; все – в бежево-шоколадной гамме. Идеально для показа мужской коллекции Dior.

Особого внимания удостоилась новая прическа семикратного: причудливо заплеттенные косички по плечи выглядят короче, чем на последних этапах сезона-2023, когда они легко собирались в хвост.

Межсезонье – любимое время Хэмилтона для эксперимента над волосами. Мы собрали самые яркие прически Хэмилона за его карьеру.

В середине 2000-х Льюис появился в паддоке GP2 с юношескими кудрями. Короткое афро – традиционная срижка для потомков выходцев из Африки, волосы которых сильно вьются и отличаются сухой и пористой структурой.

Такую стрижку он носил все детство.

Афро-волосы требуют особенного ухода: часто они жесткие и непослушные, требующие регулярного ухода и использования смягчающих средств вроде бальзамов или масок. Видимо, переход в «Ф-1» забрал у Хэмилтона драгоценное время на банные процедуры, и к моменту дебюта в «Макларене» он отстриг кудри до buzz cut – классической короткой стрижки, за которой легко ухаживать и просто подравнивать машинкой.

Ровно такой образ от него требовал и новый строгий босс команды Рон Деннис – традиционный чопорный британец, который и базу команды видел как военную казарму, и пилотов представлял как идеальных баританских солдат или дипломатов без малейшего расхождения с протоколом. С ним сперва брился и стригся даже вечно бородатый и волосатый Фернандо Алонсо – пока «Макларен» не треснул от внутреннего конфликта.

Кудри ненадолго вернулись зимой 2012-го – в традиционные для экспериментов межсезонье, пока босс занят переговорами со спонсорами и обновлением базы. Льюис отрастил более опрятное афро сверху, оставив бока короткими.

А начало сезона вернуло уже привычный «ежик» с небольшими деталями. Выбритые «узоры» на висках – новинка для нового пилота «Мерседеса»: Льюис специально перешел в немецкую команду за свободой самовыражения , но начинал с малого.

Стрижка получилась простой и легко копировалась фанатами.

Два выграных подряд чемпионства – повод снова сменить имидж. К лету 2015-го Хэмилтон отрастил шевелюру и оформил ее в стрижку «quiff» – она же «британка». Захватившая популярность в 1950-е, когда мужчины устали от коротких военных стрижек времен Второй мировой войны, она характеризуется длинной челкой и короткими висками и затылками. Самый известный «носитель» такого стиля – Элвис Пресли; сейчас его вариации носит Дэвид Бекхэм.

Хэмилтон для Лондонской Недели Моды-2015 выбрал вариант с коротковыбритыми висками.

Осень-2015: до номинации Райана Гослинга-Кена на Оскар остается 8,5 лет, но Хэмилтон уже экспериментирует с блондом. Акция была недолгой: Льюис покрасился к премии Человек года от GQ, откатал в новом стиле Гран-при Италии, Японии и России, выиграв все три, но к середине октября вернулся к традиционному цвету.

Эксперименты с прическами заставили фанатов заговорить о потенциальной пересадке волос, через которую прошел Хэмилтон. За пару лет на почти лысеющей макушке и линии волос, уходящей все дальше и дальше от лба, вдруг появилась густая шевелюра. Сам Льюис слухи никогда не подтверждал, но с конца 2010-х стал все чаще менять стрижки.

В 2017-м снова отросли кудри: гораздо гуще и аккуратнее, чем они выглядели за 10 лет до этого.

Хэмилтон наконец-то победил непослушные жесткие волосы, которые стали выглядеть мягче и опрятнее.

В 2018-м он едва не вернул моду времен Джастина Тимберлейка в NSYNC – густые кудри с выбелеными или окрашеными завитками.

Но затем случилась самая радикальная смена стиля: на обложке GQ Хэмилтон появился с мощными афрокосичками. Минимальная длина волос на выбритых висках, аккуратная бородка, собранные в изящный пучок концы косичек на затылке: таким Льюиса еще не видели.

В последующие годы гонщик удачно экспериментировал с плетеными вариациями. В 2019-м пришла пора брейдов – все тех же косичек, но с более геометрическим орнаментом.

Изюминка: «челка» из косички, заплетенной через весь лоб.

В 2020 году новоиспеченный Сэр Льюис Хэмилтон вновь получил премию Человек года GQ и для праздничной фотосессии распустил волосы: косички-твист не заплетены, а закручены в спирали и выпущены из привычного мэнбана.

Льюис экспериментировал с цветом, вплетая в афрокосички светлые пряди.

Твист-косички стали фирменной стрижкой.

В какой-то момент они ненадолго уступили место полноценным дредам.

Сегодня Льюис абсолюно не смущается нарощеных прядей, которые даже визуально отличаются от собственных, зато легко собираются в пучок.

После проигранного Максу чемпионства Хэмилтон вернулся к косичкам-твистам со светлыми вариациями.

А в прошлом сезоне – к излюбленным геометрическим мотивам.

Ждем нового имиджа в 2024-м?

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Фото: gq-magazine.co.uk ; Gettyimages.ru /Mark Thompson, MJ Kim, Tim Whitby, Clive Mason, Gareth Cattermole, Tristan Fewings, Neilson Barnard, Will Taylor-Medhurst, Charles Coates, Pascal Le Segretain, Bryn Lennon, Richard Bord, Umit Bektas, Pascal Le Segretain, Edward Berthelot, Francois Durand, ; Instagram/lewishamilton