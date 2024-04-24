«Феррари» из «Ф-1» + Ирина Шейк = обложка Vogue? Да – «гонки все гламурнее», и там все больше моды с женщинами!

Наслаждайтесь.

Оказывается, всех гоночных фанатов мира можно удивить одновременно с любителями моды – доказано итальянской редакцией люксового журнала Vogue! Достаточно просто поместить на обложку нового издания внезапную роскошную фотосессию Ирины Шейк в шике от Dolce&Gabbana, Rick Owens, Moncler и Michael Kors вместе с вещами из новой коллекции «Феррари» прямиком из декораций музея Скудерии и тестового трека во Фьорано.

И даже с болидом для «Ф-1»!

И даже с пилотами Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером!

Казалось бы – зачем?! Ну почему?!

Ответ – на обложке: ««Ирина Шейк на обложке Vogue Italia, посвященной «Ф-1». Спорт, у которого есть вызов – создание женского примера. К гоночным машинам и механикам на пит-лейн добавились топ-модели – бросив модный вызов Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу. Потому что автоспорт все гламурнее».

«Невозможно оставаться равнодушной в такой особенной атмосфере!» – комментировала обстановку фотосеста Ирина Шейк.

«Мы переживаем важное изменение, крайне позитивное», – резюмировал последние тенденции в «Ф-1» и всего гоночного мира Карлос Сайнс.

«Я доволен, что «Ф-1» получает все больше и больше важности и видимости в разных окружениях – например, в модном, – согласился и Шарль Леклер. – Ведь это одна из моих страстей, она позволяет мне открывать мою креативную сторону».

Даже лично открывавший ворота на трек во Фьорано шеф Скудерии Фредерик Вассер – прямой и прагматичный мужчина в футболке почти без излишеств – похвалил «Ф-1» за процесс трансформации: «Как мы сумели выйти далеко за пределы конусов автоспорта и спорта в общем, стали настоящим культурным феноменом, нашли пространство и в модных журналах, и в лайфстайл-изданиях, в соцсетях молодежи и даже в люксовых сегментах… Интерес к «Ф-1» растет везде».

«Формула-1» расширяет присутствие по всей планете – и мир гламура не исключение. Например, сезон все-таки побьет рекорд по количеству Гран-при – 24 этапа в 21 стране. И речь теперь идет не только об истории и гонках, но и о зрелище на треке и за его пределами, красных ковровых дорожках, все большем вовлечении киноиндустрии и мира моды.

Под влиянием американских владельцев из «Либерти Медиа» «Ф-1» сменила облик и успешно высадилась на новые локации – вроде Вегаса в 2023-м – и научилась разговаривать с самой широкой и разнообразной аудиторией, захватывая все возраста и пол. Определенно она ворвалась и продолжает раскрываться в других мирах: Netflix выпустил уже шестой сезон Drive To Surive, Брэд Питт решил превратить паддоки, треки и экнш в части реального голливудского фильма, а «Феррари» сейчас успешно участвует в настоящих модных показах высоких коллекций с дизайнами от Рокко Янноне. Ее роскошно презентовали на Неделе моды в Милане – и даже на люксовой одежде красовался узнаваемый гоночный бренд гарцующего жеребца!

Гоночный комбинезон «Феррари» для «Ф-1» выставили на подиум Недели моды – что вообще происходит?

Да, судя по всему, в честь последнего и устроили всю коллаборацию – расширение присутствия «Ф-1» в мире женщин и попкультуры, а также вхождение Скудерии в мир супермоделей и тяжелого люкса. Ирина Шейк в Michael Kors во Фьорано с болидом «Ф-1» – так теперь Скудерию видит редакция Vogue.

Этой фотосессией она финализиует путь, который прошла серия и автоспорт в целом еще с 2018-го – после первой коллаборации «Томми Хилфигер» и «Мерседеса» под влиянием Льюиса Хэмилтона. Британский №44 же как раз переезжает в Маранелло в 2025-м.

«Комбинация «Феррари» и семикратного чемпиона мира точно станет взрывной с любой точки зрения, с какой только ни посмотри, – резюмирует Vogue. -- Хэмилтон точно в ожидании возможности надеть творения Янноне, и у него еще есть соглашения с другими крупнейшими модными брендами на годы вперед – например, он стал послом Valentino в прошлом сезоне».

«Хэмилтон был первым сумевшим сфокусироваться и на других вещах, не теряя огромного профессионализма и силы на треке, и говорить про важные проблемы и ценности – которые привели нас ближе к тем сообществам, которые даже не следили за нами раньше, – отметил шеф «Ф-1» Стефано Доменикали вклад семикратного в мировую экспансию главных гонок планеты. – Мы обратились глобальной платформой, способной к вовлечению все большего числа людей из разных слоев: от женского мира до детей – раньше мы теряли их интерес к нам как спорту, а теперь больше завлекаем развлечениями, не забывая и о тех, кто ищет максимальный уровень технологического развития».

И Vogue действительно отдельно отмечает – хоть гонки сейчас и остаются в большинстве мужским окружением, хоть и не сексистским, – однако женское присутствие стремительно расширяется во всех сферах. В «Ф-1» и автоспорт в целом приходит больше журналисток, инженерок, лица женщин чаще мелькают на пит-лейн (например, главный стратег «Ред Булл» Ханна Шмитц ) и на других ключевых командных ролях.

Даже на трассе за рулем болидом число девушек медленно растет! Причем в разных категориях: Дебора Майер запустила в 2018-м одетый в розовое проект Iron Dames («Железные леди» – сейчас часть конгломерата Iron Lynx, «Према» и «Ламборгини» в гонках на выносливость: 5 подиумов, вице-чемпионский титул в классе LMGTE Am, европейский титул в Ferrari Challenge Europe с 9 победами в 14 гонках и запущенная в программу «Мерседеса» и гонки на открытых колесах Дорьян Пен ), София Флерш собирается провести третий сезон в «Ф-3», Марта Гарсия выиграла «Академию «Ф-1» и вместе с Пен и Iron Dames переходит в региональную формулу «ФРЕКА».

«Впереди еще длинная дорога, – все равно отмечает последняя женщина, пилотировавшая болид «Ф-1» в рамках Гран-при – бывшая тест-пилот «Уильямса» Сьюзи Вольфф, возглавляющая сейчас «Академию «Ф-1» . – Это не просто чемпионат для девушек, но попытка создать реальный сдвиг и вдохновить следующие поколения, показать, что в спорте нет границ. Проект амбициозный и не преследует моментального эффекта, но я чувствую, что нужно давить на газ. «Либерти Медиа» тоже сильно в него верит, как и все команды «Ф-1» – они с нами. Это правильное время.

Не думаю, что тело может быть настоящей преградой. Не хватает культурного примера, общей модели: ведь когда видишь, что достижение мечты возможно, ты больше вовлечен в ее осуществление. Может, именно отсутствие девушки в «Ф-1» и не вдохновляло предыдущие поколения. И мы над этим работаем...»

Полностью женский чемпион на болидах «Ф-4» запустили в 2023-м и серьезно обновили в этом году: девушки теперь 7 недель выступают за академии самых известных команд «Ф-1» – невиданная ранее видимость! Интерес к чемпионату растет – это подтверждает факт поддержки от таких брендов, как Puma, «Томми Хилфигер» или Charlotte Tilbury. С каждым брендом – все моднее и люксовее!

А как вам новое видение автоспорта от Vogue?

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Фото – Vogue Italia ; Panoramic, Dppi/Global Look Press ; newsroom.tommy.com