Руне о новом этапе восстановления после разрыва ахилла: «Цель – увеличить подвижность и силу и вернуться к нормальной ходьбе»

Руне показал, как восстанавливается после разрыва ахилла.

15-я ракетка мира Хольгер Руне показал, как занимается восстановлением после травмы.

Датчанин порвал ахилл 18 октября во время матча с Юго Эмбером на турнире в Стокгольме.

«Работа продолжается и на выходных 🦾 #возвращениевпроцессе», – твитнул датчанин.

Также датчанин выложил видео из тренажерного зала.

«Начался третий этап 🦾. Больше никакого ортопедического ботинка: цель – увеличить подвижность и силу и вернуться к нормальной ходьбе. Ахиллово сухожилие не любит каникул, поэтому работа идет каждый день. С каждым днем я чувствую все больше свободы и с воодушевлением воспринимаю каждый шаг вперед.

Хочу поздравить с Рождеством🎄 и праздниками всех, кто помог мне дойти до этого этапа, и отдельно поблагодарить своих верных болельщиков – ваша поддержка меня по-настоящему согревает🫶🏼», – подписал видео Руне.

