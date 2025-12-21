Фоньини занял третье место в юбилейном сезоне итальянских «Танцев со звездами»
Фоньини вместе с напарницей Джадой Лини занял 3-е место на «Танцах со звездами».
Завершился 20-й сезон итальянской адаптации британского телешоу «Танцы со звездами». Было снято 13 серий – рекордное количество за всю историю шоу.
Экс-девятая ракетка мира Фабио Фоньини занял третье место в паре с Джадой Лини – женой танцора и хореографа Грациано ди Примы.
Фоньини завершил карьеру после «Уимблдона»-2025.
Хотел взорвать «Уимблдон», обзывал судью «шлюхой» и очень классно играл. Каким мы запомним Фабио Фоньини
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @Radio1Rai
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости