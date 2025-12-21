Фоньини занял третье место в юбилейном сезоне итальянских «Танцев со звездами»

Фоньини вместе с напарницей Джадой Лини занял 3-е место на «Танцах со звездами».

Завершился 20-й сезон итальянской адаптации британского телешоу «Танцы со звездами». Было снято 13 серий – рекордное количество за всю историю шоу.

Экс-девятая ракетка мира Фабио Фоньини занял третье место в паре с Джадой Лини – женой танцора и хореографа Грациано ди Примы.

Фоньини завершил карьеру после «Уимблдона »-2025.

