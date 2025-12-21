Коболли о предсезонке с Алькарасом: «Два часа тренировки с ним пролетают как 20 минут»
Коболли рассказал о предсезонке, которую проводит с Алькарасом в Мурсии.
22-я ракетка мира Флавио Коболли рассказал, что полезного вынес для себя из предсезонного сбора с Карлосом Алькарасом. В декабре они тренируются вместе в академии Алькараса в Мурсии.
«Два часа тренировки с ним пролетают как 20 минут. С любым другим игроком те же два часа ощущаются именно как два часа. Он постоянно делится важными советами, а даже когда ничего не говорит, я все равно учусь», – сказал итальянец.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @Tg1Rai
