Молодежный итоговый турнир ATP. Финал. Тьен сыграет с Блоксом в 20:00 мск
В Джидде завершается молодежный итоговый турнир ATP.
Лернер Тьен сыграет с Александром Блоксом в финале молодежного итогового.
Матчи проходят в пятисетовом формате, но в сетах игра идет до четырех геймов. При счете 3:3 проводится тай-брейк. При счете 40:40 в гейме играется решающее очко.
Джидда, Саудовская Аравия
17 – 21 декабря 2025
Итоговый турнир ATP для игроков не старше 20
Призовой фонд – 2 101 250 долларов
Крытые корты, хард
Финал
