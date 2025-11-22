Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
Диана Шнайдер сфотографировалась с Артемом Дзюбой.
21-я ракетка мира Диана Шнайдер сфотографировалась с Артемом Дзюбой в самолете после матча 16-го тура Мир РПЛ «Акрон» – «Сочи». Тольяттинский клуб одержал победу со счетом 3:2.
Перед стартом матча теннисистка провела автограф-сессию и нанесла символический удар по мячу.
«Обратно в Москву с победой в кармане», – написала Шнайдер в соцсети.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Дзюбы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости