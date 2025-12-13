Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
Александр Бублик сходил на матч «Зенит» – «Енисей».
11-я ракетка мира Александр Бублик посетил матч «Зенит» – «Енисей» Единой лиги ВТБ.
Игра проходит на КСК «Арена», где две недели назад состоялся выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры».
«Сегодня на баскете. Болеем за Питер!» – сказал уроженец Гатчины в своем телеграм-канале.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: телеграм-канал Бублика
