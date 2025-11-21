Руне тренируется с травмой ахилла – он прыгает по корту на одной ноге

Хольгер Руне показал, как тренируется на корте спустя месяц после операции.

Он порвал ахилл 18 октября по ходу матча с Юго Эмбером на турнире в Стокгольме. Вчера Руне тренировался в Монте-Карло, прыгая по корту на одной ноге. Его левая нога до сих пор в фиксирующем сапоге.

Сэвилл о том, что Руне тренируется спустя месяц после разрыва ахилла: «Если бы я гнала себя так рано на этапе восстановления, то просто сошла бы с ума»