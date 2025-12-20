Блокс после 1/2 финала молодежного итогового против Будкова Кьера: «В сентябре мы обсуждали: «Представь, если мы попадем в Джидду и сыграем там друг с другом»
Александр Блокс прокомментировал победу над Николаем Будковым Кьером в полуфинале молодежного итогового в Джидде. Матч завершился со счетом 4:3(4), 4:3(8), 4:2.
«Я очень рад, что могу разделить с ним этот момент. Мы долгое время говорили о молодежном итоговом. В сентябре мы с ним обсуждали: «Представь, если мы попадем в Джидду и сыграем там друг с другом».
Так что было удивительно разделить с ним этот матч. Он один из тех в туре, кого я считаю лучшим другом. Для меня это замечательная суббота», – сказал бельгиец в интервью на корте.
В финале Блокс встретится с победителем матча между Лернером Тьеном и Нишешем Басаваредди.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
