Руне показал, как тренируется на корте после разрыва ахилла. Он бил по мячу в сидячем положении
Хольгер Руне показал, как тренируется на корте спустя 10 дней после операции.
Он порвал ахилл 18 октября по ходу матча с Юго Эмбером на турнире в Стокгольме. Вчера Руне тренировался в сидячем положении, его нога до сих пор в фиксирующем сапоге.
«Весело прохожу реабилитацию 😅🫶🏼, – подписал видео датчанин.
Ранее сообщалось, что Руне пропустит полгода из-за травмы.
Он пахал на корте даже в гипсе, когда его колено уничтожил пьяный водитель. И через 5 лет выиграл «Ролан Гаррос»
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Руне
