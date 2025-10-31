Руне показал, как тренируется на корте после разрыва ахилла. Он бил по мячу в сидячем положении

Хольгер Руне показал, как тренируется на корте спустя 10 дней после операции.

Он порвал ахилл 18 октября по ходу матча с Юго Эмбером на турнире в Стокгольме. Вчера Руне тренировался в сидячем положении, его нога до сих пор в фиксирующем сапоге.

«Весело прохожу реабилитацию 😅🫶🏼, – подписал видео датчанин.

Ранее сообщалось, что Руне пропустит полгода из-за травмы.

Он пахал на корте даже в гипсе, когда его колено уничтожил пьяный водитель. И через 5 лет выиграл «Ролан Гаррос»