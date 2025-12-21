  • Спортс
Тьен о том, что проиграл Блоксу в финале юниорского Australian Open-2023: «На тот момент это было самое болезненное поражение в моей карьере»

Тьен вспомнил поражение от Блокса в финале юниорского Australian Open-2023.

28-я ракетка мира Лернер Тьен поделился настроем на финал молодежного итогового против Александра Блокса. Они сыграют сегодня в 20:00 по Москве.

Американец уступил бельгийцу в финале юниорского Australian Open 2023 года – 1:6, 6:2, 6:7(9).

«Единственное, что я помню о том матче, – это было самое болезненное поражение в моей карьере на тот момент (улыбается). С тех пор мы оба заметно прибавили. Мне нужно восстановиться и подготовить новый план на игру. Надеюсь, завтра смогу хорошо войти в матч. Ожидаю, что будет очень тяжело.

В начале турнира я не чувствовал себя полностью комфортно (в первом туре группового этапа он упустил четыре матчбола во встрече с Рафаэлем Ходаром – Спортс’’). С учетом формата турнира не все находятся в оптимальном игровом тонусе – это сбивает ритм. Опыт прошлогоднего финала, возможно, немного помог, но сказать, что он сыграл решающую роль, я не могу».

Кто будет рушить доминирование Алькараса и Синнера

Медведева с Australian Open выбил тинейджер по имени Ученик. Он играет в теннис с 1,5 лет, а школу окончил в 15

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
