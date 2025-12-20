1

Тьен второй год подряд вышел в финал молодежного итогового

28-я ракетка мира Лернер Тьен второй год подряд сыграет в финале молодежного итогового турнира в Джидде. Американец в полуфинале победил Нишеша Басаваредди со счетом 4:2, 4:1, 4:3(3).

В прошлом году Тьен уступил титул Жоао Фонсеке.

Завтра он сыграет со 116-й ракеткой мира Александром Блоксом, с которым ранее никогда не встречался.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
