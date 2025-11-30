Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»

25-я ракетка мира Тэллон Грикспор болеет за «Спартак».

51-я ракетка мира Анастасия Потапова рассказала, что ее молодой человек Тэллон Грикспор болеет за «Спартак».

«Тэллон болеет за «Аякс» и за «Спартак». Ему нравится «Спартак». Даже когда мы только начинали общаться, это уже было год назад, даже больше, мы начали общаться, в принципе, из-за «Спартака», – цитирует Потапову ТАСС.

На этой неделе исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил обратился к Грикспору с просьбой не ехать в Санкт-Петербург на турнир «Трофеи Северной Пальмиры », учитывая «моральные аспекты».

«Как ему Петербург? Очень похож на Амстердам, естественно, – сказала Потапова. – Ему здесь очень понравилось. Он раньше никогда не был в России. И он доволен, пока что очень доволен и говорит то, что захочет 100% вернуться и еще посмотреть Москву».