Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
51-я ракетка мира Анастасия Потапова рассказала, что ее молодой человек Тэллон Грикспор болеет за «Спартак».
«Тэллон болеет за «Аякс» и за «Спартак». Ему нравится «Спартак». Даже когда мы только начинали общаться, это уже было год назад, даже больше, мы начали общаться, в принципе, из-за «Спартака», – цитирует Потапову ТАСС.
На этой неделе исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил обратился к Грикспору с просьбой не ехать в Санкт-Петербург на турнир «Трофеи Северной Пальмиры», учитывая «моральные аспекты».
«Как ему Петербург? Очень похож на Амстердам, естественно, – сказала Потапова. – Ему здесь очень понравилось. Он раньше никогда не был в России. И он доволен, пока что очень доволен и говорит то, что захочет 100% вернуться и еще посмотреть Москву».