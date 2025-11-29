Руне показал, как проходит восстановление после травмы ахилла

15-я ракетка мира Хольгер Руне показал, как восстанавливается после травмы.

Датчанин порвал ахилл 18 октября по ходу матча с Юго Эмбером на турнире в Стокгольме. Ранее Руне тренировался в Монте-Карло, прыгая по корту на одной ноге.

«Прошло уже 5,5 недель после операции, и вот занудный пост о прогрессе моего восстановления 🧐. Второй этап реабилитации проходит очень хорошо, и я чувствую себя отлично 😁🦾.

Спасибо всем, кто помогает и поддерживает 🙏🏼❤️», – написал Руне в соцсети.

Кто будет рушить доминирование Алькараса и Синнера