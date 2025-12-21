  • Спортс
  • Блокс перед финалом молодежного итогового с Тьеном: «Мне нравится играть с левшами»
Блокс перед финалом молодежного итогового с Тьеном: «Мне нравится играть с левшами»

Блокс считает, что финал молодежного итогового с Тьеном получится эпичным.

116-я ракетка мира Александр Блокс поделился настроем на финал молодежного итогового против Лернера Тьена. Они сыграют сегодня в 20:00 по Москве.

Бельгиец обыграл американца в финале юниорского Australian Open 2023 года – 6:1, 2:6, 7:6(9).

«Матч с Лернером мог бы получиться по-настоящему эпичным – особенно с учетом того, что было в Австралии два года назад», – сказал Блокс еще до того, как стал известен исход полуфинала Тьена. – Мне нравится играть с левшами, но, если честно, не так важно, кто будет соперником в финале. Завтра в любом случае будет интересно.

Эта неделя принесла мне огромное удовольствие. Я наслаждался каждым моментом, сблизился с ребятами – здесь все очень приятные люди. Отношения вне корта не менее важны, чем игра. Чувствую, что эта неделя сложилась для меня максимально удачно, поэтому я доволен каждым сыгранным матчем», – сказал Блокс после выхода в финал.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
