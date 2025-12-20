Молодежный итоговый турнир ATP. 1/2 финала. Тьен встретится с Басаваредди, Блокс – с Будковым Кьером
В Джидде сыграют полуфинал молодежного итогового турнира ATP.
Матчи проходят в пятисетовом формате, но в сетах игра идет до четырех геймов. При счете 3:3 проводится тай-брейк. При счете 40:40 в гейме играется решающее очко.
Джидда, Саудовская Аравия
17 – 21 декабря 2025
Итоговый турнир ATP для игроков не старше 20
Призовой фонд – 2 101 250 долларов
Крытые корты, хард
Полуфинал
