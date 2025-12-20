  • Спортс
Молодежный итоговый турнир ATP. 1/2 финала. Тьен встретится с Басаваредди, Блокс – с Будковым Кьером

В Джидде сыграют полуфинал молодежного итогового турнира ATP.

Матчи проходят в пятисетовом формате, но в сетах игра идет до четырех геймов. При счете 3:3 проводится тай-брейк. При счете 40:40 в гейме играется решающее очко.

Next Gen ATP Finals

Джидда, Саудовская Аравия

17 – 21 декабря 2025

Итоговый турнир ATP для игроков не старше 20

Призовой фонд – 2 101 250 долларов

Крытые корты, хард

Полуфинал

