Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
Алькарас поиграл в теннис с Роналдо перед матчем с Фонсекой.
Первая ракетка мира Карлос Алькарас встретился в Майами с экс-форвардом «Реала» и сборной Бразилии Роналдо.
Испанец потренировался с бразильцем перед матчем с Жоао Фонсекой (7:5, 2:6, 10-8).
После тренировки Роналдо подарил Алькарасу футболку сборной Бразилии со своим автографом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TennisChannel
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости