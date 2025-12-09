Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами

Алькарас поиграл в теннис с Роналдо перед матчем с Фонсекой.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас встретился в Майами с экс-форвардом «Реала» и сборной Бразилии Роналдо . Испанец потренировался с бразильцем перед матчем с Жоао Фонсекой (7:5, 2:6, 10-8). После тренировки Роналдо подарил Алькарасу футболку сборной Бразилии со своим автографом.