Кириос получил wild card на турнир в Брисбене

Кириос вернется в тур на домашнем турнире в Брисбене.

Экс-13-я ракетка мира Ник Кириос сыграет на турнире АТР 250 в Брисбене, который пройдет 5-11 января.

Организаторы дали ему wild card. Австралиец проведет первый официальный турнир с мартовского «Мастерса» в Майами.

Ник Кириос: «Не знаю, могу ли назвать ли это чудом, но колено больше не опухает, не болит после тренировок»

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @BrisbaneTennis
