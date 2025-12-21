Кириос получил wild card на турнир в Брисбене
Кириос вернется в тур на домашнем турнире в Брисбене.
Экс-13-я ракетка мира Ник Кириос сыграет на турнире АТР 250 в Брисбене, который пройдет 5-11 января.
Организаторы дали ему wild card. Австралиец проведет первый официальный турнир с мартовского «Мастерса» в Майами.
Ник Кириос: «Не знаю, могу ли назвать ли это чудом, но колено больше не опухает, не болит после тренировок»
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @BrisbaneTennis
