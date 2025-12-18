Руне о травме ахилла: «С момента операции прошло ровно семь недель, и восстановление идет чуть быстрее, чем планировалось изначально»

Восстановление Руне после травмы идет ускоренными темпами.

15-я ракетка мира Хольгер Руне рассказал, как проходит его восстановление после травмы.

Датчанин порвал ахилл 18 октября во время матча с Юго Эмбером на турнире в Стокгольме.

– Обычно вопрос «Как дела?» задают формально. Но если буквально – как вы себя сейчас чувствуете?

– Сейчас у меня этап реабилитации в Дохе. Здесь работает сильная команда специалистов, плюс мой тренерский штаб постоянно рядом, так что процесс идет в правильном направлении. С момента операции прошло ровно семь недель, и восстановление идет чуть быстрее, чем планировалось изначально – это, безусловно, позитивный момент.

– Какие ориентиры вам сейчас ставят?

– Мы разбили процесс на недельные цели. Задача на этот цикл заключалась в том, чтобы снова начать ходить . Я уже передвигаюсь без ортопедического ботинка, а к моменту отъезда – 18 декабря – буду ходить в обычной обуви с небольшим подъемом пятки. Это нужно, чтобы не перегружать себя: сейчас важно этого избегать. Мы практически ежедневно даем нагрузку сухожилию в разных форматах, при этом предусмотрены дни на восстановление. Работа идет интенсивно, но рядом со мной люди, которые хорошо знакомы с подобными травмами, и это придает уверенность.

– А как вы справляетесь психологически?

– Честно говоря, было несколько непростых дней, но это скорее отдельные моменты. С самого начала рядом были семья и команда – их поддержка имела огромное значение. Без них я бы пережил это совсем иначе. В день травмы было тяжело, это действительно выбило из колеи. Но дальше пришлось принять реальность: впереди большой вызов, и на нем нужно сосредоточиться. Я не могу позволить себе зацикливаться на негативе – объем работы сейчас такой, что времени думать о чем-то еще просто не остается, – сказал Руне в интервью Sports Illustrated.

