Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
«Мальорка» вручила Надалю награду Dimoni d’Honor.
Футбольный клуб «Мальорка» вручил 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Рафаэлю Надалю награду Dimoni d’Honor.
Она присуждается жителям Балеарских островов, чьи достижения, ценности и вклад в общество заслуживают особого признания. Надаль стал первым обладателем этой награды.
Церемония вручения состоялась перед матчем 14-го тура Ла Лиги «Мальорка» – «Осасуна».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @RafaelNadal
