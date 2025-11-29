Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»

«Мальорка» вручила Надалю награду Dimoni d’Honor.

Футбольный клуб «Мальорка » вручил 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Рафаэлю Надалю награду Dimoni d’Honor.

Она присуждается жителям Балеарских островов, чьи достижения, ценности и вклад в общество заслуживают особого признания. Надаль стал первым обладателем этой награды.

Церемония вручения состоялась перед матчем 14-го тура Ла Лиги «Мальорка» – «Осасуна».