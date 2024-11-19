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Надаль заплакал во время гимна Испании на Кубке Дэвиса

Рафаэль Надаль заплакал во время гимна Испании на Кубке Дэвиса перед началом его матча против Ботика ван де Зандшульпа.

Это последний турнир испанца в карьере.

11 моментов величия Рафаэля Надаля

Каким был Надаль в первый год в туре – детское лицо, победа над Федерером, первый титул

Опубликовано: Алёна Майорова
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