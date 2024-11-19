Рафаэль Надаль заплакал во время гимна Испании на Кубке Дэвиса перед началом его матча против Ботика ван де Зандшульпа.

Это последний турнир испанца в карьере.

11 моментов величия Рафаэля Надаля

Каким был Надаль в первый год в туре – детское лицо, победа над Федерером, первый титул