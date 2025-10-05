Мпетши Перрикар о победе над Фрицем в Шанхае: «Тэйлор что-то подкрутил в подаче – первые пару геймов я вообще не мог ее принять»

Джованни Мпетши Перрикар отреагировал на победу над Тэйлором Фрицем.

Он обыграл четвертую ракетку мира в третьем круге «Мастерса» в Шанхае со счетом 6:4, 7:5. Для 22-летнего француза это первая победа над топ-10 в карьере и первый выход в четвертый круг на турнирах этой категории.

– Матч был отличным. Думаю, это были худшие погодные условия за всю карьеру. Я рад, что смог это пережить.

– Что произошло в концовке первого и второго сета? Как вам удалось сделать брейк? И как вы справляетесь с неудачами?

– Я старался быть сконцентрированным. Тэйлор здорово подает, он что-то подкрутил в подаче – первые пару геймов я вообще не мог ее принять. Даже попасть толком по мячу не получалось. Я старался просто хотя бы вернуть мяч в корт. Я играл очень упорно и старался в каждом гейме.

– Учитывая поражение от Тэйлора на «Уимблдоне» (он проиграл со счетом 7:6(6), 7:6(8), 4:6, 6:7(6), 4:6 – Спортс’‘), это важная для вас победа эмоционально?

– Да, конечно. Я очень рад тому, что выиграл. Честно говоря, матч на «Уимблдоне» был сложным ля меня с точки зрения перемещения на корте. Но я еще молод, я многому учусь и много чего осознаю, так что это хороший опыт.

– А что это были за осознания?

– Что не нужно торопиться и спешить в решающие моменты. Потому что именно это и происходило на «Уимблдоне» при счете 5:1 на тай-брейке в четвертом сете, который я проиграл (со счетом 6:8 – Спортс’‘). Это поражение помогло мне победить в этом матче и стать лучше, – сказал француз в интервью «Больше!».

Дальше он поборется с Хольгером Руне.