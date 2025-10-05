1

204-я ракетка мира Вашеро впервые повесил баранку и вышел в 4-й круг «Мастерса»

204-я ракетка мира Валентин Вашеро впервые сыграет в четвертом круге «Мастерса».

Монегаск победил №23 мирового рейтинга Томаша Махача – 6:0, 3:1, отказ. Для него это четвертая победа над соперником из топ-50 в карьере. Вашеро также впервые на уровне основного тура повесил сопернику баранку.

Ранее лучшим результатом на турнирах этой категории для 26-летнего Вашеро был второй круг «Мастерса» в Монте-Карло в этом году.

В живом рейтинге монегаск поднялся на 51 позицию и сейчас идет 153-м.

Дальше он поборется с Янником Синнером или Тэллоном Грикспором.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
