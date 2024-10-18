11 моментов величия Рафаэля Надаля

В субботуРафаэль Надаль проведет, скорее всего, последний одиночный матч в карьере. На выставочном турнире в Саудовской Аравии он встретится с Новаком Джоковичем.

Официально 38-летний Надаль уйдет в ноябре после Кубка Дэвиса. Но есть четкое ощущение, что там он одиночку играть не будет – максимум пару с Карлосом Алькарасом.

Надаль – один из величайших (а в некоторых аспектах вообще величайший) теннисист в истории.

Вспоминаем главные достижения его долгой-долгой карьеры.

Выиграл первый же «Ролан Гаррос», на который попал

По-хорошему дебютировать в Париже Надаль должен был в 17 лет, в 2004-м, но из-за травмы не смог.

Поэтому Рафа впервые добрался до «Ролан Гаррос» в 2005-м, когда начал превращение в короля грунта – в том сезоне он взял три крупных титула на глине (в Барселоне, Монте-Карло и Риме), благодаря чему дебютировал в топ-5.

В день 19-летия он играл полуфинал «Ролан Гаррос» против Роджера Федерера – и победил в четырех сетах. А в решающем матче закрыл аргентинца Мариано Пуэрту, которого потом дисквалифицировали за допинг.

Рафа стал первым после Матса Виландера в 1982-м, кто выиграл дебютный «Ролан Гаррос», а еще самым молодым чемпионом в Париже после Майкла Чанга в 1989-м.

Собрал на «Ролан Гаррос» 14 титулов

История Надаля в Париже – это история какого-то космического величия и стабильности. Он завершает карьеру с 19-ю выступлениями на «Ролан Гаррос», которые принесли ему 14 титулов. Он выиграл там 97% матчей – такой результативности на таком продолжительном отрезке теннис никогда не видел и, наверное, никогда уже не увидит.

В победах Рафы на «Ролан Гаррос» было много доминирования – четыре раза он брал титул, никому не отдав ни сета. Это рекорд «Больших шлемов».

Но еще там было много преодоления. Например, полуфинал-2013 против Новака Джоковича – один из лучших грунтовых матчей в истории. Надаль выиграл его со счетом 9:7 в пятом сете – это была самая сложная пройденная проверка в истории его выступлений в Париже.

Был титул-2020 – когда турнир из-за коронавируса перенесли на осень, и все говорили, что Рафа будет как никогда уязвим (потому что на улице холоднее, мяч отскакивает не так высоко). А он выиграл титул без потери сета.

Был титул-2022, который Надаль взял, отыграв весь турнир на уколах в травмированную стопу – поэтому он ее даже не чувствовал.

Папа Надаля Себастьян фотографирует изображающую сына статую на «Ролан Гаррос» (2024)

В 2017-м Надаль стал первым мужчиной, выигравшим один «Шлем» 10 раз – с тех пор его достижение повторил Новак Джокович на Australian Open. Но в целом в мире спорта есть убеждение, что 14 побед на одном «Шлеме» – это величайшее индивидуальное достижение, которого никто никогда не повторит.

Выиграл величайший матч современности

Конечно, речь про финал «Уимблдона»-2008 против Роджера Федерера.

Это была великая драма (Надаль выиграл первые два сета, Федерер сравнял, но Рафа дожал за несколько минут до наступления темноты), великий теннис – и момент, когда Надаль доказал, что он не только грунтовик.

Доминирование на грунте

Просто немного цифр Надаля на грунте.

14 титулов «Ролан Гаррос» – рекорд с огромным отрывом;

63 титула – больше всех в истории;

90,5% побед – с огромным отрывом лучший процент на отдельном покрытии в истории;

Серия из 81 победы – самая длинная в истории на отдельном покрытии;

Вещи Надаля на корте после его победы в финале «Ролан Гаррос»-2006 и первой защиты титула в Париже

11 титулов в Монте-Карло, 10 в Риме, 4 в Мадриде – рекорды этих «Мастерсов»;

Всего Рафа выиграл больше 50% грунтовых турниров, в которых принимал участие. И проигрывал так редко, что в его англоязычной странице на википедии есть отдельная подглава «Все поражения на грунте».

Король грунта без вариантов.

Australian Open-2009

В Мельбурне Надаль выиграл первый хардовый «Большой шлем» и прошел для этого тяжелейший путь. В полуфинале у него был эпичный пятисетовик с Фернандо Вердаско, после которого Рафа отвечал на вопрос, почему было так трудно: «Вы не видели, как сильно он бьет?»

И все уже думали, что к финалу против Федерера испанец не восстановится. А он восстановился, закрыл Маэстро тоже в пяти партиях, а потом утешал его на церемонии награждения – потому что Роджер заплакал.

Стал самым молодым обладателем карьерного Золотого шлема

US Open-2010, Надалю 24 года. Специально для выступления в Нью-Йорке он усилил подачу – и разгонял мяч в районе 200 км/ч. Так сильно он не подавал ни до, ни после.

Это принесло ему титул, и он собрал все главные победы в теннисе – выиграл все «Большие шлемы» и Олимпиаду. До него в мужском туре это удавалось только Андре Агасси, потом этот результат повторил Новак Джокович.

Но Надаль остается самым молодым.

Недооцененная мощь на харде

Основную массу величия Надаль выковал на грунте, но если брать отдельно хард – он все равно один из величайших игроков в истории.

Например:

● Четыре титула на US Open – столько же, сколько у Джоковича и только на один меньше, чем у рекордсменов турнира Федерера, Сампраса и Коннорса;

● Десять титулов на хардовых «Мастерсах» – если бы Надаль вообще не играл на грунте, то все равно был бы шестым по количеству трофеев в истории;

● В 2013-м он стал одним из трех игроков в истории, которые в одном сезоне выиграли «Мастерсы» в Канаде и Цинциннати, а еще US Open;

● На харде он выиграл 518 матчей – больше только у трех игроков в истории (Федерер, Джокович, Агасси).

● У него 25 титулов на харде – он входит в топ-10 в истории.

Соперничества с Федерером и Джоковичем

Надаль против Федерера – возможно, величайшее противостояние в истории. Они провели 40 матчей, из которых девять пришлись на финалы «Больших шлемов». Впервые они встретились еще в 2004-м, когда Рафа был совсем молодым. Тогда он победил – с тех пор никогда не уступал в личке.

Их противостояние – это великий контраст стилей и история большой и искренней дружбы, которая развилась в борьбе за историческое величие. Недаром Федерер уходил из тенниса, держась с Надалем за руку – и они оба рыдали.

С Джоковичем испанец играл еще больше – 60 матчей, это самое насыщенное противостояние в профессиональную эпоху мужского тенниса. И серб неоднократно говорил, что именно Рафа и необходимость его побеждать мотивировали его работать и становиться лучше. А Рафа отвечал ему взаимностью. Поэтому символично, что последнюю одиночную встречу Надаль проведет как раз против Джоковича.

В рамках двух великих противостояний Надаль выиграл 11 финалов «Большого шлема» (шесть у Федерера и пять у Джоковича), а еще одержал 23 победы над первыми ракетками мира (13 над Федерером, 10 над Джоковичем). Чаще него лидеров рейтинга не обыгрывал никто.

Рекорд по неделям в топ-10

Надаль вошел в десятку лучших теннисистов мира 25 апреля 2005 года – и не выпадал оттуда 912 недель. Это рекорд по непрерывному пребыванию в топ-10 – причем с огромным отрывом, у идущего вторым Джимми Коннорса 788 недель.

Из десятки Рафа выпал 20 марта 2023 года – когда получил травму бедра, из-за которой по сути и завершает карьеру.

Год был рекордсменом по количеству выигранных «Больших шлемов»

Надаль всю карьеру гнался за Роджером Федерером. После «Ролан Гаррос»-2020 он догнал его по главному показателю величия – выиграл 20-й «Большой шлем».

На «Уимблдоне»-2021 их обоих догнал Джокович. Но в 2022-м Надаль вернулся, чтобы править.

Australian Open. Великий камбэк с 0:2 по сетам против Даниила Медведева и 21-й «Большой шлем» Надаля. Параллельно испанец стал всего вторым теннисистом в истории, бравшим все ТБШ по два раза – как раз после Джоковича.

«Ролан Гаррос». Надаль взял 22-й «Большой шлем», хотя играл весь турнир на уколах в травмированную стопу. Об этом все узнали только в его интервью после победы.

Правда, единоличным рекордсменом Рафа побыл только до Australian Open-2023, а уже после «Ролан Гаррос»-2023 его достижение побил Джокович.

Финал Баштада-2024

В этом году Надаль вернулся в тур после года без тенниса, играл очень мало, травмировался снова, никак не мог набрать форму. Но перед Олимпиадой, на турнире в Баштаде, он максимально приблизился к тому, чтобы выиграть еще один титул.

И это было эпично. Он два дня подряд отыгрывался с 0:1 по сетам – и один раз у него на это ушло почти 4 часа.

Титул Рафа не взял, но напомнил – его физическая форма может меняться, здоровье может подводить, но великий чемпионский характер с ним навсегда.

Я терпеть не мог Надаля, а теперь уверен – он гений

Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Clive Mason, Alessia Pierdomenico-Pool, Julian Finney, Quinn Rooney, Al Bello, Kevin C. Cox, Michael Heiman, Robert Laberge; twitter.com /BlairHenley; instagram.com /swedishopen