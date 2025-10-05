Джокович вышел в 1/8 финала на «Мастерсе» в Шанхае 11-й раз – он ни разу не проиграл раньше этой стадии
Новак Джокович вышел в четвертый круг «Мастерса» в Шанхае.
Он обыграл 150-ю ракетку мира Янника Ганфманна – 4:6, 7:5, 6:3.
38-летний Джокович – пятый по возрасту игрок, который вышел в 1/8 финала «Мастерса». Старше него были только Иво Карлович, Гаэль Монфис, Роджер Федерер и Стэн Вавринка.
Джокович 52-й раз выиграл матч на «Мастерсе» после того, как отдал первый сет – это рекорд.
В прошлом году серб дошел до финала. Вообще в Шанхае Джокович играет 11-й раз (он пропустил турнир в 2011-м, 2017-м и 2023-м) – пока он ни разу не уступил раньше четвертьфинала.
Дальше он встретится с Хауме Муньяром. Ранее они играли один раз – на «Ролан Гаррос» в 2018-м, тогда победил Джокович.
