Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке

Теннисист Карен Хачанов рассказал о дружбе с хоккеистом Артемием Панариным.

– Посещал ли ты спортивные мероприятия в Америке?

– В Майами много раз был на баскетбольных матчах «Майами Хит». Единственное, на что хотел попасть, но не попал, – это НХЛ. У них сезон начинается в начале октября.

– У тебя есть друзья хоккеисты?

– Да. Один из тех, с кем мы больше всего подружились, это Артемий Панарин . Так получилось, что мы с ним в 2021 году познакомились через общих друзей. И вот с того времени поддерживаем связь, дружим. Я бы хотел, конечно же, на его игры сходить, особенно в Нью-Йорке, как раз он здесь играет.

– Ты когда-нибудь пил с хоккеистами?

– Ну, было дело (смеется) .

– Говорят, они в этом непобедимы…

– Не помню (смеется) .

– Понятно. Значит, подтверждаешь.

– Да, подтверждаю (смеется) . Были веселые ситуации. Но, опять же, без критики, в свободное от турниров время.

Мы как-то пару лет назад сидели здесь [в Нью-Йорке] в одном ресторане, и я увидел своего любимого актера – Аль Пачино. Он сидел относительно за соседним столом. Я постеснялся, если честно, к нему подойти – понимал, что он ужинает, не хотел его беспокоить. Он сидел с одной парой – видимо, с друзьями. Не знаю, кто это был.

Помню, как раз были в тот вечер с Артемием, вдвоем стояли там, смотрели, выглядывали из-за стены, когда он выйдет, может быть, в туалет или куда-то, и в итоге он ушел домой. В общем, мы так и не подошли, – сказал Хачанов в интервью Анне Чакветадзе для ютуб-канала First & Red.