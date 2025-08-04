  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»

Бен Шелтон рассказал, кто из баскетболистов подходит ему по стилю игры.

– Хочу спросить тебя о баскетболе. Ты большой фанат, восхищаешься Энтони Эдвардсом и провел некоторое время на Мальорке, играя с Руди Фернандесом. Я знаю, насколько хорошо ты играешь, но, если бы ты был игроком НБА, ты бы больше походил на Энтони или на Руди?

– Они оба крутые. Но лично я бы хотел играть как Энтони Эдвардс – это просто мое предпочтение, хотя я не такой атлетичный.

Руди провел потрясающую баскетбольную карьеру и был одним из первых европейцев, которые смогли построить успешную карьеру в НБА. Было здорово встретиться с ним и поговорить о том, как проходит переход из Европы в Америку. Он, конечно, играл с Лукой [Дончичем] в Мадриде и очень хорошо его знает. Поэтому было интересно понять, как устроена баскетбольная сцена в Европе, как европейцы добиваются попадания в НБА и насколько важна для них это цель.

А Эдвардс – мой любимый игрок, за которым я с удовольствием слежу, – сказал Шелтон на пресс-конференции.

Рублев вылез из пропасти, Шелтон наехал из-за жеста. Главное с канадского «Мастерса»

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
