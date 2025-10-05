  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Циципас о том, почему игроки приходят на трибуны «Мастерса» в Шанхае: «Они ищут материал для мемов»
Циципас о том, почему игроки приходят на трибуны «Мастерса» в Шанхае: «Они ищут материал для мемов»

Стефанос Циципас объяснил, почему игроки смотрят матчи друг друга в Шанхае.

В твиттере болельщик спросил, почему только там теннисисты регулярно приходят на трибуны.

Ранее Янник Синнер появился на встрече Давида Гоффена и Бена Шелтона, а Лоренцо Музетти – на встрече Синнера и Даниэля Альтмайера.

«Они не смотрят теннис. Они ищут материал для мемов», – твитнул в ответ Циципас.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @steftsitsipas
