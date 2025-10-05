0

Мпетши Перрикар в матче с Фрицем впервые обыграл соперника из топ-10

Джованни Мпетши Перрикар одержал первую победу над соперником из топ-10.

В третьем круге «Мастерса» в Шанхае он обыграл четвертую ракетку мира Тэйлора Фрица со счетом 6:4, 7:5.

До этого баланс 22-летнего француза против топ-10 был 0:6 – в том числе он проиграл Фрицу в перовом круге «Уимблдона» в этом году.

Мпетши Перрикар также впервые вышел в четвертый круг «Мастерса». За выход в четвертьфинал он сыграет с 11-й ракеткой мира Хольгером Руне

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
