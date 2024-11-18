Надаль о выступлении на Кубке Дэвиса: «Я здесь не для того, чтобы завершить карьеру, а чтобы помочь команде»
22-кратный чемпион «Больших шлемов» завершит карьеру в плей-офф Кубка Дэвиса. Матчи пройдут в Малаге 19-24 ноября.
«Если я выйду на корт, то рассчитываю контролировать свои эмоции. Я здесь не для того, чтобы завершить карьеру, а чтобы помочь команде. Это моя последняя неделя на командных соревнованиях, и самое главное – помочь сборной. Эмоции накроют уже в конце, но перед этим я буду сосредоточен на том, что нужно сделать.
Последние полтора месяца я старался работать как можно больше. Я выложусь на все 100% на этой неделе. Когда ты не соревнуешься регулярно, сложно поддерживать стабильный уровень. Но я прибавляю с каждым днем – поверьте, это так.
У меня есть возможность завершить карьеру в своей стране. Мне нравится жить в Испании, здесь я по-настоящему счастлив. Команда уже прошла определенный путь [на групповом этапе] в Валенсии, и теперь мы в Малаге.
Я чувствую невероятную поддержку ото всех вокруг. Дети, пресса... Все меня приветствуют, и это нечто особенное».
11 моментов величия Рафаэля Надаля
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