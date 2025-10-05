Анисимова выиграла второй тысячник в сезоне

Четвертая ракетка мира Аманда Анисимова стала чемпионкой тысячника в Пекине.

Американка обыграла в финале №27 мирового рейтинга Линду Носкову – 6:0, 2:6, 6:2. Она повесила седьмую баранку в сезоне.

24-летняя Анисимова взяла второй титул тысячника в сезоне и карьере – ранее она выиграла турнир в Дохе. Суммарно для нее это четвертый титул WTA.

Американка выиграла 12 из 13 последних встреч. Она также прервала трехматчевую серию поражения в финалах.