Анисимова выиграла второй тысячник в сезоне
Четвертая ракетка мира Аманда Анисимова стала чемпионкой тысячника в Пекине.
Американка обыграла в финале №27 мирового рейтинга Линду Носкову – 6:0, 2:6, 6:2. Она повесила седьмую баранку в сезоне.
24-летняя Анисимова взяла второй титул тысячника в сезоне и карьере – ранее она выиграла турнир в Дохе. Суммарно для нее это четвертый титул WTA.
Американка выиграла 12 из 13 последних встреч. Она также прервала трехматчевую серию поражения в финалах.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
