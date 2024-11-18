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Babolat сделал специальную сумку для Надаля в честь завершения карьеры

Babolat показал сумку, которую Рафаэль Надаль будет использовать на Кубке Дэвиса, последнем турнире в карьере. На ней указаны все титулы испанца, а также написано, что он использовал 250 сумок, 300 км струн, 16,5 км намотки и 1250 ракеток, из которых не разбил ни одной.

Babolat сотрудничает с Надалем с 1995 года.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @babolat
logoРафаэль Надаль
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logoКубок Дэвиса
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