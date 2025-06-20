Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ

Надежда Петрова на ПМЭФ-2025 провела сессию, посвященную российскому теннису.

Экс-третья ракетка мира и бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Надежда Петрова представила проект «Кубок Надежды», направленный на селекцию талантливых юных спортсменов в регионах Российской Федерации.

«Проект дает шанс детям из регионов проявить себя, получить профессиональную подготовку как под моим руководством, так и под руководством тренеров региональных отделений ФТР.

В этом году планируем провести мастер-классы во Владивостоке, Елабуге и Самаре. Будут отобраны юные талантливые теннисисты, которые примут участие в итоговом турнире», – рассказала Надежда Петрова.

Итогом встречи стал ряд подписаний о дальнейшем сотрудничестве с целью развития отечественного тенниса.