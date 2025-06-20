  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
0

Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ

Надежда Петрова на ПМЭФ-2025 провела сессию, посвященную российскому теннису.

Экс-третья ракетка мира и бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Надежда Петрова представила проект «Кубок Надежды», направленный на селекцию талантливых юных спортсменов в регионах Российской Федерации.

«Проект дает шанс детям из регионов проявить себя, получить профессиональную подготовку как под моим руководством, так и под руководством тренеров региональных отделений ФТР.

В этом году планируем провести мастер-классы во Владивостоке, Елабуге и Самаре. Будут отобраны юные талантливые теннисисты, которые примут участие в итоговом турнире», – рассказала Надежда Петрова.

Итогом встречи стал ряд подписаний о дальнейшем сотрудничестве с целью развития отечественного тенниса.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
logoATP
logoНадежда Петрова
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Галле (ATP). 1/4 финала. Бублик играет с Махачем, Медведев, Зверев вышли в 1/2 финала, Хачанов сыграет с Этчеверри
331 минуту назадLive
Второе имя этого теннисиста – Витус. Знаете его?
13 минут назадТесты и игры
Лондон (ATP). 1/4 финала. Дрэйпер играет с Накашимой, Лехечка вышел в 1/2 финала, Алькарас сыграет с Риндеркнешем, Руне – с Баутиста-Агутом
34 минуты назадLive
Рууд снялся с турнира на Мальорке
137 минут назад
Ноттингем (WTA). 1/4 финала. Таусон играет с Линетт, Ястремская вышла в 1/2 финала, Носкова встретится со Шрамковой
45 минут назадLive
Бадоса снялась из-за травмы с 1/4 финала в Берлине
258 минут назад
Берлин (WTA). 1/4 финала. Соболенко встретится с Рыбакиной, Самсонова – с Анисимовой, Жабер выбыла, Бадоса снялась
13сегодня, 12:00
Медведев вернется в топ-10 рейтинга
25сегодня, 11:19
Онс Жабер: «Я многому научилась у Марии, она меня вдохновляет»
1сегодня, 09:33
Надаль участвует в благотворительном турнире по гольфу Пау Газоля
4сегодня, 08:50Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09