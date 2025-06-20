Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
Надежда Петрова на ПМЭФ-2025 провела сессию, посвященную российскому теннису.
Экс-третья ракетка мира и бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Надежда Петрова представила проект «Кубок Надежды», направленный на селекцию талантливых юных спортсменов в регионах Российской Федерации.
«Проект дает шанс детям из регионов проявить себя, получить профессиональную подготовку как под моим руководством, так и под руководством тренеров региональных отделений ФТР.
В этом году планируем провести мастер-классы во Владивостоке, Елабуге и Самаре. Будут отобраны юные талантливые теннисисты, которые примут участие в итоговом турнире», – рассказала Надежда Петрова.
Итогом встречи стал ряд подписаний о дальнейшем сотрудничестве с целью развития отечественного тенниса.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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