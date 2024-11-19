Ботик ван де Зандшульп: «Надаль и Федерер больше всех повлияли на теннис»
Команда Нидерландов сыграет против команды Испании. В первом матче Ван де Зандшульп встретится с Рафэлем Надалем, для которого этот турнир станет последним в карьере.
– Будет ли для вас честью то, что вы можете стать последним игроком, который сыграет с Надалем?
– В детстве он всегда был моим кумиром, я смотрел его матчи по телевизору. Я был бы очень рад стать его последним соперником (тогда еще не было известно, с кем сыграет нидерландец – Спортс’‘).
– Хотите ли вы запомниться как тот, кто обыграл его в последнем матче?
– Конечно, когда выходишь на игру, то хочешь победить, но сам факт того, что я буду играть против него, уникален.
– Помните ли вы первую встречу с Надалем?
– Это было два года назад на «Ролан Гаррос». Я увидел его в раздевалке – по тому, как он шел, было понятно, что у него особенный характер и аура.
– Как бы вы описали его карьеру?
– Удивительная. Даже при учете того, что ему долгое время ему приходилось играть с несколькими травмами. Он лучший воин, которого мы когда-либо видели на теннисном корте. Он хотел выиграть каждое очко, он выкладывался на каждом на 100%. Только несколько игроков могут сказать, что их карьера была так же успешна как карьера Рафы.
– На какое место вы бы поставили его среди лучших игроков истории?
– Это сложный вопрос. Если смотреть на цифры, то очевидно, что лучший – [Новак] Джокович. Если на влияние, которое теннисист оказал на спорт, то я бы сказал, что лучший Роджер [Федерер]. Наверное, Надаль и Федерер больше всех повлияли на теннис.
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