Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса

«Восточный Порт» присоединится к проекту Надежды Петровой «Кубок Надежды».

АО «Восточный Порт» и Школа большого тенниса Надежды Петровой заключили соглашение о сотрудничестве на полях Восточного экономического форума.

Стороны договорились совместно развивать спорт: вовлекать детей и подростков в занятия теннисом, повышать квалификацию тренеров и формировать благоприятную информационную среду.

Отдельным направлением станет участие предприятия в проекте «Кубок Надежды», который Петрова представила на ВЭФ. Турнир призван находить и поддерживать юные теннисные таланты в регионах.

«Самое ценное в таких партнерствах – это двустороннее движение. В последние годы и бизнес, и крупные госпредприятия стали иначе относиться к спорту, понимать, насколько это важный элемент социально-культурного развития общества. Уверена, что впереди нас ждут большие и интересные, а главное – результативные совместные проекты», – отметила Петрова.

Фото: архив Надежды Петровой