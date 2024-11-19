Каким был Надаль в первый год в туре – детское лицо, победа над Федерером, первый титул

Рафаэль Надаль на этой неделе окончательно попрощается с профессиональным теннисом – через 23 года и 1,5 месяца после первого матча.

Первый полный профессиональный сезон Надаль провел в 2002-м (весь год играл «Фьючерсы» в Испании, по wild card дебютировал в основе ATP на Мальорке). В 2003-м он дорос до уровней «Челленджеров» (взял два титула) и ATP.

На первом турнире ATP, где 17-летний Надаль прошел квалификацию, – в Монте-Карло – он обыграл действующего чемпиона «Ролан Гаррос» Альберта Косту, месяц спустя в Гамбурге – игрока топ-5 и бывшего чемпиона «Ролан Гаррос» (и своего кумира и будущего тренера) Карлоса Мойю.

На дебютном «Шлеме» на «Уимблдоне» Надаль дошел до третьего круга, следом сыграл в первом полуфинале ATP, а по итогам сезона сократил рейтинг больше чем вдвое и зашел в топ-50 (в паре взял первый титул и поднимался в топ-40).

Первый полный сезон в основном туре Надаль провел в 2004-м. Он сыграл 18 турниров и впервые – в сборной Испании в Кубке Дэвиса (поучаствовал во всех четырех раундах). На личных турнирах Рафа выиграл больше 2/3 стартовых матчей и больше 2/3 вторых, но в рейтинге год спустя остался там же – на границе топ-50, – поскольку пропустил почти три месяца из-за травмы и потерял много очков с «Челленджеров». На будущее, впрочем, это не влияло, потому что это положение и так обеспечивало ему прямое попадание во все сетки. Зато по содержательной части за 2004-й в ATP Надаль впервые:

Сыграл в Новой Зеландии и Австралии, а также финале ATP

Надаль начал год в Ченнае с пятого поражения подряд; больше в его карьере таких длинных проигрышных серий не будет. После этого он впервые полетел играть австралийское плечо турниров и в новозеландском Окленде чуть не выиграл пять матчей за неделю – по плотной сетке впервые вышел в финал ATP, а в нем только 5:7 в решающем проиграл титулованному Доминику Хрбаты.

На дебютном Australian Open Надаль прошел два круга, прежде чем проиграть двукратному чемпиону «Шлемов» и бывшему №1 Ллейтону Хьюитту в четырехсетовом матче с двумя тай-брейками.

Хьюитт после матча напророчил, что молодой испанец «через пару лет станет очень хорош».

Обыграл первую (а потом и вторую) ракетку мира

До 2004-го самым рейтинговым соперником Надаля был №4 ATP Мойя (сыграли дважды, матчи поделили). В марте на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Рафа впервые сыграл с первой ракеткой мира Роджером Федерером. Правда, их первая встреча была парной – Надаль и Томми Робредо обыграли Федерера и Ива Аллегро. На том же турнире Роджер пригласил Рафу на свой одиночный четвертьфинал (один пришел, второй выиграл).

Величайшие соперничество и броманс начались на следующем турнире – во втором круге Майами испанец сенсационно победил , а потом на пресс-конференции через переводчика говорил, что такой как он может обыграть такого как Роджер, только когда у того нелучший день.

Начал еще одно знаменитое соперничество

В апреле на турнире ATP в Эшториле Надаль впервые на уровне тура сыграл с ровесником Ришаром Гаске – французом, которому с детства прочили огромное будущее и с которым они были знакомы еще по детскому турниру Les Petits As.

Гаске победил тогда и потом еще в одном матче, что они провели в «Челленджер»-туре, но в ATP проиграл ту встречу в Эшториле и еще 17 следующих, растянувшихся на 17 лет. На протяжении года 18:0 был самым разгромным счетом личных встреч в истории мужского тенниса (пока в 2023-м Новак Джокович в 19-й раз не обыграл Гаэля Монфиса).

Карьера Гаске сложилась несравнимо скромнее, чем Надаля, но он играл в полуфиналах «Шлемов», финалах «Мастерсов» и взял 16 титулов ATP, в том числе последний – позже, чем Надаль. С теннисом он тоже простится на полгода позже – на «Ролан Гаррос» в следующем году.

Пропустил половину «Шлемов» из-за травмы

Из 20 лет в туре Надаль только в половине сезонов отыграл все турниры «Большого шлема». Обычно ему мешали травмы, и это началось еще в тинейджерстве. На «Ролан Гаррос», который он в итоге выиграет нечеловеческие 14 раз, Рафа не мог дебютировать два года: в 2003-м из-за травмированного на тренировке локтя, в 2004-м – из-за голеностопа, поврежденного в матче с Гаске.

Вместе с чемпионатом Франции Надаль пропустил и «Уимблдон» и вернулся на корт в середине лета в Баштаде, где рутинно проиграл Гастону Гаудио, месяцем раньше выигравшему последний «Ролан Гаррос» эпохи до Надаля.

Взял одиночный титул ATP

С постуимблдонского грунта Надаль полетел на североамериканские «Мастерсы» в Канаду и Цинциннати, но на обоих проиграл на старте, так что за две недели до US Open вернулся в Европу на еще один грунтовый турнир – в польском Сопоте.

Там за пять матчей Рафа встретился только с одним соперником из топ-100, хотя в финале вышел на бывшего чемпиона турнира Хосе Акасусо. 18-летний Надаль победил за полтора часа, отыграв 11 брейк-пойнтов, и взял первый титул ATP, благодаря чему вернулся в топ-50.

Трофей и памятная грамота (с опечаткой) сейчас выставлены в музее Надаля при его академии на Мальорке.

За следующие 18 лет Надаль возьмет еще 91 одиночный титул уровня тура и закончит карьеру пятым в истории мужского тенниса по этому показателю.

Провел (и выиграл) пятисетовый матч

Первые матчи пятисетового формата Надаль провел в 2003-м на «Уимблдоне» и US Open (всего за карьеру их набежит у него почти 400), но собственно пять сетов он впервые сыграл на US Open-2004 – в первом круге против швейцарского квалифаера Иво Хойбергера. Рафа победил 6:0, 6:3, 4:6, 2:6, 6:3 и, защитив прошлогодние очки, вышел на действующего чемпиона Энди Роддика. Ему он впервые на уровне ATP проиграл сет 0:6 и всего за матч взял семь геймов. (Позднее еще только 11 человек брали у Надаля партии с баранкой и только семь из них те матчи забирали.)

Пятисетовых матчей Надаль за карьеру проведет 39, выиграв 26 из них. Из этих 26 он в четырех отыграется с 0:2 по партиям (дважды – в финалах, включая Australian Open-2022). Из 13 проигранных он в трех наоборот упустит преимущество в два сета – в том числе во второй встрече с Федерером в великом финале Майами-2005 .

Выиграл на харде столько же матчей, сколько на грунте

Надаля еще до его доминирования на «Ролан Гаррос» записывали в грунтовые специалисты, но вообще-то на харде он никогда не играл плохо, просто на грунте – гораздо лучше.

Так, уже в свой первый сезон в туре Рафа на основных покрытиях одержал одинаково побед – по 14. Да, на грунте он потерпел втрое меньше поражений и не сыграл в Париже, но из пяти побед над соперниками из топ-20 в полных матчах три он одержал на харде – включая историческую победу над Федерером в Майами.

Дебютировал за сборную и сразу выиграл Кубок Дэвиса

Впервые Надаль сыграл за сборную в первом круге Кубка Дэвиса-2004 в феврале против Чехии. Он был четвертым номером команды после Робредо, Лопеса и Мартина, но провел максимальные три матча, выиграв один из них. Дальше он поучаствовал во всех матчах сборной по пути в финал, играя в основном в паре.

В финале против США на грунте в Севилье Надаль снова был последним номером сборной после Мойи, Робредо и Ферреро, так что, когда капитан в последний момент поставил его играть вторую одиночку против Энди Роддика, американцы не могли поверить своей удаче. Вторая ракетка мира Роддик, тремя месяцами ранее разгромивший Надаля на US Open, в этом году рассказывал у себя в подкасте, что практически считал дело сделанным еще до выхода на корт.

Надаль, заменивший в одиночке уставших к концу сезона Робредо и Ферреро, победил 6:7, 6:2, 7:6, 6:2 и принес команде ключевое второе одиночное очко – они повели 2:0. Во второй день американцы забрали парный матч, но в первом воскресном матче Мойя принес Испании титул. Команда выиграла Кубок Дэвиса второй раз в истории (также 2000) и последний – с Надалем-еще не чемпионом «Шлема».

20 лет спустя в преддверии четвертьфинала Кубка Дэвиса Надаль снова последний номер сборной, но теперь он прощается со спортом, который изменил навсегда.

Броманс Федерера и Надаля: от идеального противостояния до слез, держась за руки

Фото: Gettyimages.ru /Matt McNulty, John Gichigi, Nigel Marple, Cameron Spencer, A. Messerschmidt, Al Bello, Clive Brunskill