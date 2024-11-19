9

Федерер – Надалю: «Ты заставил Испанию и весь теннисный мир гордиться тобой»

Роджер Федерер поделился письмом в честь завершения карьеры Рафаэля Надаля.

«Вамос, Рафа!

Пока ты готовишься попрощаться с теннисом, у меня есть несколько вещей, которыми я хочу поделиться, прежде чем меня переполнят эмоции.

Начнем с очевидного: ты побеждал меня, и много раз. Больше, чем получилось у меня. Ты бросал мне те вызовы, которые не мог бросить никто. На грунте мне казалось, что я прихожу к тебе домой, и ты заставлял меня работать больше, чем я мог себе представить, просто чтобы удержать позиции. Ты заставлял переосмыслить мою игру – это зашло настолько далеко, что я менял размер головки ракетки в надежде на какое-то преимущество.

Я не суеверен, но ты вывел это на новый уровень. Весь процесс. Все эти ритуалы – бутылки с водой, которые ты выстраивал, как игрушечных солдатиков, то, как ты поправлял волосы, подтягивал нижнее белье... Все это вместе на самом высоком напряжении. Втайне мне все это нравилось. Потому что это было так уникально – это было так по-твоему. И, знаешь, Рафа, ты заставлял меня наслаждаться игрой еще больше.

Ладно, может, не с самого начала. После Australian Open 2004 я впервые стал первой ракеткой мира. Я думал, что я на вершине мира. Я там и был – до тех пор, пока ты не вышел на корт в Майами в своей красной безрукавке, показывая все эти бицепсы, и уверенно победил меня. И тот шум, который я слышал вокруг тебя, о том, что удивительный молодой игрок с Мальорки – талант поколения, который когда-то выиграет «Большой шлем», не был просто шумом.

Мы оба были в начале пути и прошли его вместе. 20 лет спустя, Рафа, я должен сказать: «Какой удивительной была твоя карьера». 14 титулов «Ролан Гаррос» – это исторически! Ты заставил Испанию гордиться тобой... и весь теннисный мир.

Я продолжаю думать о моментах, которые мы разделили. Как мы вместе продвигали спорт. Играли тот матч на грунтово-травяном корте. Били рекорды по посещаемости матча перед более чем 50 тысячами болельщик в Кейптауне. Как постоянно заставляли раскалываться друг друга от смеха. Изматывать друг друга на корте, а потом, иногда почти в буквальном смысле, поддерживали друг друга во время церемоний награждения.

Я все еще благодарен тебе за то, что ты пригласил меня на Мальорку, чтобы открыть Академию Рафы Надаля в 2016. Хотя, вообще-то, я сам себя пригласил. Я знал, что ты слишком вежлив, чтобы настаивать на том, чтобы я приехал, но я не хотел этого пропустить. Ты всегда был примером для детей по всему миру, поэтому я и Мирка были очень рады, что все наши дети тренировались в твоих академиях. Они получили огромное удовольствие и узнали так много нового – как тысячи других юных игроков. Еще я очень переживал, что мои дети вернутся домой, играя в теннис как левши.

А потом был Кубок Лэйвера в Лондоне в 2022-м. Мой последний матч. Для меня было самым важным, что ты был на моей стороне – не как соперник, а как напарник. Возможность разделить корт с тобой тем вечером, те слезы будут всегда одним из самых особенных моментов карьеры. 

Рафа, я знаю, что ты сконцентрирован на последнем отрезке карьеры. Мы поговорим, когда он завершится. Пока я хочу поздравить твою семью и команду, которые тоже сыграли огромную роль в твоем успехе. И я хочу, чтобы ты знал, что твой старый друг всегда болеет за тебя и будет болеть так же громко за все, что ты будешь делать в будущем.

Это Рафа!

Всегда с наилучшими пожеланиями, твой болельщик, Роджер», – написал швейцарец в твиттере.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @rogerfederer
logoРоджер Федерер
logoРафаэль Надаль
logoКубок Дэвиса
logoATP
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Babolat сделал специальную сумку для Надаля в честь завершения карьеры
9вчера, 19:48Фото
«Идем ужинать с друзьями». Федерер выложил фото с Надалем, Марреем и Джоковичем в костюмах
4722 сентября 2022, 20:38Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Испания сыграет с Нидерландами
5сегодня, 06:45
Кубок Билли Джин Кинг. Великобритания поборется со Словакией, Италия вышла в финал
44сегодня, 06:04
Babolat сделал специальную сумку для Надаля в честь завершения карьеры
9вчера, 19:48Фото
Эмма Радукану: «Я знаю, что я опасный игрок и что никто не хочет быть моей соперницей»
12вчера, 18:52
Синнер обошел Алькараса на $7 млн по призовым за сезон, Медведев на пятом месте, Рублев – на восьмом
7вчера, 17:20
Надаль о завершении карьеры: «Не переживаю о новой главе жизни – я всегда чувствовал себя счастливым и без тенниса»
7вчера, 15:34
Циньвэнь Чжэн: «У меня запланировано слишком много рекламных съемок, так что отпуска не будет»
2вчера, 14:23
Надежда Петрова: «Думаю, Медведев и Рублев рады, что сезон подошел к концу и можно отдохнуть, перезарядиться»
9вчера, 13:01
Надаль о выступлении на Кубке Дэвиса: «Я здесь не для того, чтобы завершить карьеру, а чтобы помочь команде»
7вчера, 11:47
Котов выложил фото из отпуска – он в Мурманске на ледоколе
13вчера, 10:46Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00