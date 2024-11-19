Федерер – Надалю: «Ты заставил Испанию и весь теннисный мир гордиться тобой»

Роджер Федерер поделился письмом в честь завершения карьеры Рафаэля Надаля.

«Вамос, Рафа!

Пока ты готовишься попрощаться с теннисом, у меня есть несколько вещей, которыми я хочу поделиться, прежде чем меня переполнят эмоции.

Начнем с очевидного: ты побеждал меня, и много раз. Больше, чем получилось у меня. Ты бросал мне те вызовы, которые не мог бросить никто. На грунте мне казалось, что я прихожу к тебе домой, и ты заставлял меня работать больше, чем я мог себе представить, просто чтобы удержать позиции. Ты заставлял переосмыслить мою игру – это зашло настолько далеко, что я менял размер головки ракетки в надежде на какое-то преимущество.

Я не суеверен, но ты вывел это на новый уровень. Весь процесс. Все эти ритуалы – бутылки с водой, которые ты выстраивал, как игрушечных солдатиков, то, как ты поправлял волосы, подтягивал нижнее белье... Все это вместе на самом высоком напряжении. Втайне мне все это нравилось. Потому что это было так уникально – это было так по-твоему. И, знаешь, Рафа, ты заставлял меня наслаждаться игрой еще больше.

Ладно, может, не с самого начала. После Australian Open 2004 я впервые стал первой ракеткой мира. Я думал, что я на вершине мира. Я там и был – до тех пор, пока ты не вышел на корт в Майами в своей красной безрукавке, показывая все эти бицепсы, и уверенно победил меня. И тот шум, который я слышал вокруг тебя, о том, что удивительный молодой игрок с Мальорки – талант поколения, который когда-то выиграет «Большой шлем», не был просто шумом.

Мы оба были в начале пути и прошли его вместе. 20 лет спустя, Рафа, я должен сказать: «Какой удивительной была твоя карьера». 14 титулов «Ролан Гаррос» – это исторически! Ты заставил Испанию гордиться тобой... и весь теннисный мир.

Я продолжаю думать о моментах, которые мы разделили. Как мы вместе продвигали спорт. Играли тот матч на грунтово-травяном корте. Били рекорды по посещаемости матча перед более чем 50 тысячами болельщик в Кейптауне. Как постоянно заставляли раскалываться друг друга от смеха. Изматывать друг друга на корте, а потом, иногда почти в буквальном смысле, поддерживали друг друга во время церемоний награждения.

Я все еще благодарен тебе за то, что ты пригласил меня на Мальорку, чтобы открыть Академию Рафы Надаля в 2016. Хотя, вообще-то, я сам себя пригласил. Я знал, что ты слишком вежлив, чтобы настаивать на том, чтобы я приехал, но я не хотел этого пропустить. Ты всегда был примером для детей по всему миру, поэтому я и Мирка были очень рады, что все наши дети тренировались в твоих академиях. Они получили огромное удовольствие и узнали так много нового – как тысячи других юных игроков. Еще я очень переживал, что мои дети вернутся домой, играя в теннис как левши.

А потом был Кубок Лэйвера в Лондоне в 2022-м. Мой последний матч. Для меня было самым важным, что ты был на моей стороне – не как соперник, а как напарник. Возможность разделить корт с тобой тем вечером, те слезы будут всегда одним из самых особенных моментов карьеры.

Рафа, я знаю, что ты сконцентрирован на последнем отрезке карьеры. Мы поговорим, когда он завершится. Пока я хочу поздравить твою семью и команду, которые тоже сыграли огромную роль в твоем успехе. И я хочу, чтобы ты знал, что твой старый друг всегда болеет за тебя и будет болеть так же громко за все, что ты будешь делать в будущем.

Это Рафа!

Всегда с наилучшими пожеланиями, твой болельщик, Роджер», – написал швейцарец в твиттере.