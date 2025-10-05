Джокович написал на камере «курица» по-китайски после выхода в 4-й круг в Шанхае

Новак Джокович второй раз написал на камере свое прозвище на китайском языке.

Серб вышел в четвертый круг «Мастерса», обыграв Янника Ганфманна (4:6, 7:5, 6:3). После этого он написал на китайском языке слово «курица» – так его примерно с 2010-го называют китайские болельщики. На китайском сленге это означает человека, который показывает сенсационные результаты.

Джокович также написал это слово после победы над Марином Чиличем во втором круге.