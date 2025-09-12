Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»

Федор Смолов назвал теннисиста, с которым планирует записать подкаст Smol Talk.

«Год назад я договорился о подкасте с Сашей Овечкиным, но, к сожалению, он не смог прийти. Было бы классно это сделать. Еще не вышло записать подкаст с Андреем Рублевым , но с ним мы запишем. Вижу, что аудитория требует больше спортсменов, преимущественно футболистов. Но хочется расширять границы», – цитирует Смолова «Чемпионат».

«Женский теннис такой сексуальный». Кузнецова у Смолова