Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
Федор Смолов назвал теннисиста, с которым планирует записать подкаст Smol Talk.
«Год назад я договорился о подкасте с Сашей Овечкиным, но, к сожалению, он не смог прийти. Было бы классно это сделать. Еще не вышло записать подкаст с Андреем Рублевым, но с ним мы запишем. Вижу, что аудитория требует больше спортсменов, преимущественно футболистов. Но хочется расширять границы», – цитирует Смолова «Чемпионат».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
