Надаль о завершении карьеры: «Не переживаю о новой главе жизни – я всегда чувствовал себя счастливым и без тенниса»

Рафаэль Надаль рассказал о том, как относится к завершению карьеры.

Он проведет последний матч на Кубке Дэвиса. Он начнется 19 ноября с матчей команд Испании и Нидерландов.

– Что вас больше всего радует и расстраивает в том, что вы уходите из тенниса?

– Все ошибаются. Конечно, я что-то изменил бы – как и все остальные, кто завершает долгую карьеру. Постарался бы быть лучше и избежать чего-то. Но главного я достиг, потому что знаю, что отдал все, что у меня было. Я играл и тренировался с тех пор, как мне было семь-восемь лет – я начал в три, но с этого возраста я стал больше работать и выкладываться, чтобы стать как можно лучше.

Я не из тех, кто говорит: «Нет, я не стал бы ничего менять». Для меня это выглядит высокомерно. Конечно, я что-то переделал бы. Но для меня было очень важно, что я покину тур со спокойствием и личным удовлетворением от того, что я выкладывался на полную почти всегда.

Я не переживаю о новой главе жизни. Я всегда чувствовал себя счастливым и без тенниса – было много моментов, когда я не мог играть из-за травм, так что я проводил месяцы, занимаясь другими вещами. Правда, я делал это во время восстановления, так что сейчас подход будет другим.

Я не знаю, как все будет после, но я понимаю, что после того, как в жизни происходят важные изменения, надо принять этот процесс. В начале всегда будет немного... не уверен, что сложно, но точно по-другому.

– По чему вы будете больше всего скучать?

– Наверное, по чувствам, которые испытываешь на турнирах, когда выходишь на корт и видишь болельщиков, по атмосфере на важных матчах. По адреналину, который чувствуешь перед матчем, во время и в конце.

Возможно, у меня будут вещи, которые сделают меня счастливее или дадут мне другие и более важные чувства, но адреналин трудно найти вне профессионального спорта.

– Вы решили завершить карьеру из-за новой травмы или вы просто решили, что ваш организм не сможет продолжать, чтобы еще раз сыграть на грунте?

– Нет, не новая травма. Дело в том, что операция в прошлом году и еще некоторые вещи, о которых я не буду говорить, заставляют меня чувствовать недостаточно конкурентоспособным. И я не могу наслаждаться своей жизнью так, как мне нужно, чтобы соревноваться на самом высоком уровне.

Так что все упирается в вопрос к самому себе: «Ладно, я могу продержаться еще один год, но зачем?» У меня не такое эго, чтобы прощаться с каждым турниром.

Речь о чувстве, о котором я долго думал. Я не вижу смысла продолжать, зная, что у меня нет реальной возможности соревноваться так, как мне нравится, потому что мой организм не в состоянии дать мне возможность делать это очень часто.