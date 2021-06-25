А что кроме Евро-2020? Первый титул Медведева на траве, поражение Волкова и сумасшедший завал на «Тур де Франс», где пострадал 21 (!) гонщик

Если вам интересен не только Евро-2020, ловите главные новости субботы из мира другого спорта:

1. 🏒 У Кирилла Капризова может появиться звездный партнер. «Миннесота» заинтересована в переходе Джека Айкела из «Баффало». Клубы уже провели предварительные переговоры об обмене: «Сэйбрс» хотят получить топ-проспектов, а «Уайлд» – полное представление о здоровье игрока, который запланировал операцию в связи с грыжей межпозвоночного диска на шее.

Празднование выхода «Монреаля» в первый финал Кубка Стэнли за 28 лет для некоторых закончилось в полиции – сразу 15 человек было задержано после матча. Отмечается, что люди взбирались на фонарные столбы и карнизы, распивали спиртное, бросали файеры и перевернули полицейский автомобиль.

2. 🏀 Плей-офф НБА: «Финикс» победил «Клипперс» (84:80) на выезде и увеличил преимущество в серии (3-1). Один шаг до финала!

Женская сборная России по баскетболу обыграла Испанию и попала в квалификацию чемпионата мира.

Новое назначение в НБА: Чонси Биллапс возглавил «Портленд».

Великий Вассилис Спанулис объявил о завершении карьеры.

3. 🎾 Даниил Медведев стал чемпионом турнира на Мальорке. Это его первый титул на траве, второй – в сезоне, 11-й – в карьере. Он стал всего третьим игроком из России, взявшим трофей на траве.

4. 🏎️ Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Австрии, а Хэмилтон впечатлен темпом «Ред Булл» и сомневается в способности побороться за победу.

5. 🥊 Увы, российский боец Александр Волков проиграл на UFC Vegas 30 непобежденному Сирилу Гану. Судьи единогласно отдали победу темнокожему французу.

Украинский боксер, бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко нокаутировал в 9-м раунде японца Масайоши Накатани. В пятом раунде соперник Василия побывал в нокдауне.

6. 🏃‍♂️ Сергей Шубенков и еще 60 российских легкоатлетов получили нейтральный статус от World Athletics, а вместе с ним – право выступать на международных стартах. Это был последний срок для тех, кто рассчитывал отправиться на Олимпиаду в Токио. Теперь у России 123 атлета с допуском – в ближайшие часы наша федерация отберет из них 10, которые выступят на Играх.

7. 🚴‍♂️ Главная веломногодневка мира «Тур де Франс» стартовала с глупейшего завала: болельщица держала баннер у трассы и даже не смотрела на пелотон. За баннер зацепился гонщик Тони Мартин, а за ним еще десятки спортсменов. Первый этап выиграл француз Жюлиан Алафилипп (Deceuninck – Quick Step).

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⛸ «А вы не ######? Интересно, а все эти люди с тестами или вакцинированные? Что, ###, происходит? ######! Россию умом не понять. А, я понял, главное, на лавки не садиться», – олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в ярости от концерта «Алые паруса» в Петербурге. На Дворцовой площади собралось 45 тысяч человек.