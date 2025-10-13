Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026

Хольгер Руне посетил матч сборных Дании и Греции в квалификации ЧМ-2026.

Встреча, прошедшая в Копенгагене, завершилась со счетом 3:1. Дания набрала 10 очков и лидирует в отборочной группе C. Греция с тремя очками потеряла шансы на выход в финальную часть чемпионата мира.

«Дания – Греция. Стефанос [Циципас ], ты где? 😀», – твитнул Руне .