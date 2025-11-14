Шелтон о трех поражениях на групповом этапе итогового турнира: «Если честно, немного обидно. Я все еще не в лучшей форме»

Бен Шелтон: немного обидно за выступление на итоговом турнире.

Бен Шелтон прокомментировал выступление на итоговом турнире ATP. Сегодня в Турине он уступил Яннику Синнеру – 3:6, 6:7(3).

23-летний американец стал единственным участником итогового турнира, не одержавшим ни одной победы на групповом этапе.

– Бен, сегодня не получилось, но сезон был отличным – ты сыграл на итоговом. Что для тебя было самым важным в этом году?

– Да, неприятно так завершать сезон – 0:3 на итоговом. Но в целом год был хороший, много позитивных моментов. В теннисе всегда есть взлеты и падения. Этот результат заставит меня работать еще усерднее в межсезонье и с большим энтузиазмом готовиться к следующему году. Но, если честно, немного обидно.

– Как ты оцениваешь свое состояние на турнирах после травмы в Нью-Йорке (американец получил травму плеча в третьем круге US Open и пропустил несколько недель – Спортс’’)? Насколько был близок к своей лучшей форме?

– Я все еще не в лучшей форме. Против Рублева в Париже я показал достойный теннис. Сегодня я бы тоже не сказал, что сыграл плохо.

Просто так устроен теннис – у каждого свои особенности. После паузы нужно время, чтобы войти в ритм. Непросто это сделать в конце сезона, когда соперники на пике формы. Я найду свою игру, движение, все нужные удары. Сегодня я сыграл хорошо и на задней линии, и у сетки. Просто соперники подавали лучше – так было во всех трех матчах.

Но это не проблема. У меня отличная подача, и я знаю свои возможности. Нужно отдать должное соперникам – все в отличной форме, в группе не было легких матчей. Это ценный опыт, – сказал Шелтон на пресс-конференции.