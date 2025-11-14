  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Шелтон о трех поражениях на групповом этапе итогового турнира: «Если честно, немного обидно. Я все еще не в лучшей форме»
3

Шелтон о трех поражениях на групповом этапе итогового турнира: «Если честно, немного обидно. Я все еще не в лучшей форме»

Бен Шелтон: немного обидно за выступление на итоговом турнире.

Бен Шелтон прокомментировал выступление на итоговом турнире ATP. Сегодня в Турине он уступил Яннику Синнеру – 3:6, 6:7(3).

23-летний американец стал единственным участником итогового турнира, не одержавшим ни одной победы на групповом этапе.

– Бен, сегодня не получилось, но сезон был отличным – ты сыграл на итоговом. Что для тебя было самым важным в этом году?

– Да, неприятно так завершать сезон – 0:3 на итоговом. Но в целом год был хороший, много позитивных моментов. В теннисе всегда есть взлеты и падения. Этот результат заставит меня работать еще усерднее в межсезонье и с большим энтузиазмом готовиться к следующему году. Но, если честно, немного обидно.

– Как ты оцениваешь свое состояние на турнирах после травмы в Нью-Йорке (американец получил травму плеча в третьем круге US Open и пропустил несколько недель – Спортс’’)? Насколько был близок к своей лучшей форме?

– Я все еще не в лучшей форме. Против Рублева в Париже я показал достойный теннис. Сегодня я бы тоже не сказал, что сыграл плохо.

Просто так устроен теннис – у каждого свои особенности. После паузы нужно время, чтобы войти в ритм. Непросто это сделать в конце сезона, когда соперники на пике формы. Я найду свою игру, движение, все нужные удары. Сегодня я сыграл хорошо и на задней линии, и у сетки. Просто соперники подавали лучше – так было во всех трех матчах.

Но это не проблема. У меня отличная подача, и я знаю свои возможности. Нужно отдать должное соперникам – все в отличной форме, в группе не было легких матчей. Это ценный опыт, – сказал Шелтон на пресс-конференции.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoATP
logoЯнник Синнер
logoБен Шелтон
logoATP Finals
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Оже-Альяссим об игре с Алькарасом в 1/2 итогового турнира: «Если выпадет шанс, я должен им воспользоваться»
вчера, 22:29
Оже-Альяссим одержал 50-ю победу в сезоне и впервые вышел в полуфинал итогового турнира
вчера, 21:58
Итоговый турнир ATP. Алькарас, Синнер, Де Минаур, Оже-Альяссим вышли в полуфинал
вчера, 21:55
Янник Синнер: «Я бы хотел, чтобы Кубок Дэвиса проводился в течение двух лет»
вчера, 20:34
Швентек о танце с Синнером на балу чемпионов «Уимблдона»: «Я старалась разрядить атмосферу и все время шутила»
вчера, 19:18
Синнер о том, что Алькарас закончит год №1 в мире: «Я рад за него, но если бы сказал, что очень счастлив – это было бы ложью»
вчера, 18:20
Миша Зверев о брате: «Врачи говорили, что с диабетом нереально играть на таком уровне. Он доказал, что возможно быть даже лучшим в мире»
вчера, 17:40
Синнер об игре с Де Минауром в полуфинале итогового: «Ему почти нечего терять»
вчера, 15:49
Синнер – первый игрок в истории, вышедший в полуфинал итогового без потери сета два года подряд
вчера, 15:06
Лис об угрозах от сталкеров: «Они узнавали адреса тренировочных площадок, отелей и даже номера комнат. Это выходило за все границы»
вчера, 14:19
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Милана» Аллегри пришел на матч Синнера и Зверева на итоговом
12 ноября, 21:15Фото
Петрова приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» и провела мастер-класс для детей в рамках проекта «Кубок Надежды»
11 ноября, 17:53Фото
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
9 ноября, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28